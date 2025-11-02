Дієтологи розкрили простий спосіб покращити сон — достатньо лише одного продукту на день

Їжте ківі перед сном — лікарі розповіли, як це змінить ваше самопочуття / © Pexels

Якщо вам важко заснути або ви страждаєте від хронічних проблем із травленням, додавання ківі до щоденного раціону може стати простим, але ефективним рішенням. Йдеться про звичайний ківі — скромний фрукт із потужними властивостями, який часто недооцінюють.

За даними Британської дієтологічної асоціації, ківі — одне з найкращих природних джерел серотоніну та антиоксидантів, які сприяють глибокому й відновлювальному сну, йдеться у National Library of Medicine.

Клінічні дослідження доводять, що вживання двох ківі перед сном допомагає заснути швидше й спати довше. Також ківі належить до небагатьох продуктів, які одночасно підтримують здоров’я кишківника та сну — систем, тісно пов’язаних між собою через так звану «вісь кишечник-мозок».

За словами експертки зі сну Доретті Чемберс (sleepjunkie.com), «високий рівень серотоніну та вітаміну C робить ківі унікальним фруктом, що сприяє сну, а вміст клітковини й ферментів покращує травлення. Поліпшення стану кишківника безпосередньо впливає на якість сну».

Ківі — справжній природний засіб проти безсоння. Один плід містить усього близько 50 калорій, зате має більше вітаміну C, ніж апельсин.

Дослідження, опубліковане в Національній бібліотеці медицини, показало, що регулярне споживання ківі покращує швидкість засинання, тривалість і якість сну у дорослих із розладами сну.

Окрім ківі, експерти радять перед сном перекушувати:

вівсянкою (замість білого хліба чи макаронів, оскільки цільнозернові продукти не викликають різких стрибків цукру в крові),

лососем,

сиром,

бананами,

мигдалем або

чаєм з ромашки.

Банани, наприклад, містять триптофан, магній і калій — природні розслаблювачі м’язів, які допомагають швидше заснути.

