Дієтологи розкрили простий спосіб покращити сон — достатньо лише одного продукту на день
Цей фрукт допомагає заснути швидше. Дієтологи розкрили простий спосіб покращити сон.
Якщо вам важко заснути або ви страждаєте від хронічних проблем із травленням, додавання ківі до щоденного раціону може стати простим, але ефективним рішенням. Йдеться про звичайний ківі — скромний фрукт із потужними властивостями, який часто недооцінюють.
За даними Британської дієтологічної асоціації, ківі — одне з найкращих природних джерел серотоніну та антиоксидантів, які сприяють глибокому й відновлювальному сну, йдеться у National Library of Medicine.
Клінічні дослідження доводять, що вживання двох ківі перед сном допомагає заснути швидше й спати довше. Також ківі належить до небагатьох продуктів, які одночасно підтримують здоров’я кишківника та сну — систем, тісно пов’язаних між собою через так звану «вісь кишечник-мозок».
За словами експертки зі сну Доретті Чемберс (sleepjunkie.com), «високий рівень серотоніну та вітаміну C робить ківі унікальним фруктом, що сприяє сну, а вміст клітковини й ферментів покращує травлення. Поліпшення стану кишківника безпосередньо впливає на якість сну».
Ківі — справжній природний засіб проти безсоння. Один плід містить усього близько 50 калорій, зате має більше вітаміну C, ніж апельсин.
Дослідження, опубліковане в Національній бібліотеці медицини, показало, що регулярне споживання ківі покращує швидкість засинання, тривалість і якість сну у дорослих із розладами сну.
Окрім ківі, експерти радять перед сном перекушувати:
вівсянкою (замість білого хліба чи макаронів, оскільки цільнозернові продукти не викликають різких стрибків цукру в крові),
лососем,
сиром,
бананами,
мигдалем або
чаєм з ромашки.
Банани, наприклад, містять триптофан, магній і калій — природні розслаблювачі м’язів, які допомагають швидше заснути.
Тим часом експерти наголошують, що наразі триває сезон хурми. Головна цінність хурми полягає в тому, що вона максимально корисна в холодну пору року.