Дієтологи розповіли, які продукти потрібно їсти для гладенької шкіри без зморшок: вони містять найбільше колагену

Продукти, які містять колаген / © unsplash.com

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Якщо щодня споживати продукти, багаті на колаген, то можна помітити, що з часом шкіра стала більш пружною, еластичною, а внутрішні органи і суглоби працюють краще. У виданні Vogue розповіли, що слід додати до свого раціону.

Колаген є білком, який необхідний нашій шкірі, суглобам, деяким внутрішнім органам. Він також бере участь у формуванні міцних кісток, м’язік, хрящів. Близько 33% білків в організмі є саме колагеном, але після 30 років його самостійне вироблення починає знижуватися.

Тому дуже важливо додавати до свого раціону певні продукти тваринного і рослинного походження, які допомагають поповнити запаси організму.

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Риба

Обирайте жирні види риби (лосось, скумбрія, сардини), які містять велику кількість колагену. Проте, важливо запам’ятати, щоб отримати максимум білка, вживайте ці страви зі шкіркою.

Кістковий бульйон

Для його отримання тривалий час варять хрящі, кістки та сухожилля тварин. Ця страва містить колаген першого типу, який є найбільш корисним для здоров’я нігтів, шкіри, волосся. Додатково вона містить багато мінералів та амінокислот, зокрема, магній, сірку, кальцій.

Деякі види м’яса

Найбільша кількість колагену міститься в яловичині та свинині. Зокрема, слід вибирати сухожилля та сполучну тканину. Тому надавайте перевагу м’ясу з ребер.

Птиця

В шкірці курки та індички міститься найбільша кількість колагену. Також додавайте до свого раціону крила та стегна, а ось в грудці цього білка найменше.

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Устриці

В цьому морепродукті містяться мідь, цинк, а ще велика кількість амінокислот, зокрема, лізин і пролін, які є попередниками колагену.

Яєчні білки

Хоча яйця не є джерелом колагену, проте білки містять проліт і лізин. Ці амінокислоти сприяють синтезу цього важливого для організму білка.

Часник

Цей продукт відрізняється великою кількість переваг для здоров’я. Часник підтримує імунітет, зменшує запалення, а ще стимулює вироблення колагену в організмі. А ще в ньому багато вітаміну С, міді та цинку.

Солодкий перець (червоний)

В ньому міститься велика кількість вітаміну С, який бере активну участь у створені колагену. Важливо поєднувати цей овоч з м’ясом або рибою, які містять багато колагену, для стимулювання його вироблення.

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Бобові

В бобових містяться вітамін С, а ще магній та кремній — вони сприяють природному виробленню колагену.