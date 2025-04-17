Дієтологи розповіли всю правду про мариновані огірки: чи вони дійсно корисні

Чим корисно їсти мариновані огірки / © unsplash.com

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Овочі корисні для здоров’я — це факт, з яким ніхто не сперечається. Жоден дієтолог не порадить виключити зі щоденного раціону, скажімо, цвітну капусту чи кале. Те саме стосується і огірків — у свіжому вигляді їх цінують за легкість і свіжість. Проте, варто їх замаринувати — і одразу виникає маса запитань: а чи не втрачають вони свою користь?

З одного боку, ферментовані овочі підтримують мікрофлору кишківника, діючи як натуральні пробіотики. З іншого — у маринадах зазвичай багато солі, а надлишок натрію не завжди йде на користь. Якщо ви ніколи не задумувалися, як саме огірки перетворюються на ту саму хрустку смакоту, то все доволі просто: свіжі огірки заливають водою, додають сіль, ароматні спеції — зазвичай кріп і часник — і залишають настоюватися на кілька днів. Уже через три доби — готова смачна закуска. До речі, подібним чином можна ферментувати й інші овочі.

Мариновані огірки: як їх готують

Мариновані огірки — це, по суті, ті ж самі звичайні огірки, просто піддані спеціальній обробці. А от їхня користь напряму залежить від того, як саме їх було приготовано. Дієтологиня-нутриціологиня Майя Феллер пояснює: є два основні способи маринування.

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Перший — це ферментація. Огірки або інші овочі занурюють у солоний розсіл, де природні бактерії починають розщеплювати цукри. Саме завдяки цьому процесу з’являється характерний кислувато-різкий смак — ознака справжньої ферментації.

Другий варіант — класичне замочування в оцті. І тут важливий нюанс: якщо в оцті є так звана «матка» — це желеподібний осад, який складається з корисних бактерій, — тоді йде процес бродіння. Але якщо такого бактеріального шару немає, то й ферментації не відбувається. У цьому випадку продукт радше маринується, а не ферментується, і відповідно не має пробіотичних властивостей.

Користь маринованих огірків

Мариновані огірки як пробіотики

Як уже згадувалося, більшість маринованих огірків є ферментованим продуктом, а це означає, що вони містять багато корисних пробіотичних бактерій, які підтримують здоров’я кишківника. Під час ферментації природні цукри в овочах розщеплюються і перетворюються на молочну кислоту, яка й надає продукту пробіотичні властивості.

Як ви, мабуть, знаєте, здоров’я кишківника є основою загального добробуту організму. Мікробіом не лише відповідає за травлення, але й впливає на імунну систему та навіть допомагає підтримувати оптимальну вагу. Отже, якщо ви вирішили додати мариновані огірки до хот-дога на пікніку — це буде не лише смачно, але й корисно для вашого здоров’я.

Мариновані огірки підтримують зір

Якщо ви довго працюєте за комп’ютером або часто користуєтесь гаджетами, мариновані огірки можуть стати корисними для вашого зору. Вони багаті на вітамін А, який відіграє важливу роль у збереженні здоров’я очей. Крім того, цей вітамін має позитивний вплив і на імунну систему.

Мариновані огірки зміцнюють кістки

Мариновані огірки містять також вітамін К, який необхідний для запобігання остеопорозу. Вітамін К допомагає організму належним чином засвоювати кальцій, що сприяє зміцненню кісток.

Мариновані огірки допомагають зменшити м’язові судоми

Огірки, завдяки своєму складу, можуть бути корисними для тих, хто страждає від судом м’язів, оскільки вони підтримують баланс мінералів в організмі, що сприяє зменшенню таких неприємних відчуттів.

Чим шкідливі мариновані огірки

Однак, мариновані огірки можуть бути й шкідливими. Зокрема:

Перероблені мариновані огірки можуть не мати пробіотичних властивостей і містити консерванти

Якщо ви прагнете отримати максимальну користь від маринованих огірків, обирайте охолоджені варіанти. Оскільки огірки, призначені для тривалого зберігання, часто містять оцет, який знищує більшість корисних властивостей, які надають пробіотичний ефект. Крім того, такі огірки часто містять консерванти та підвищену кількість натрію для збільшення терміну зберігання. Охолоджені мариновані огірки будуть більш корисними для вашого здоров’я.

Мариновані огірки можуть викликати здуття

Якщо після маринованих огірків ви відчуваєте здуття, це може бути наслідком процесу ферментації. Солоні продукти, зокрема консервовані огірки, часто сприяють здуттю живота, оскільки втрачають пробіотичні властивості через оцет. В той час як свіжі ферментовані огірки мають менше натрію і не викликають таких проблем. Здуття також може бути результатом надмірного споживання цієї закуски.

Мариновані огірки часто містять багато натрію

Не забувайте, що мариновані огірки, особливо ферментовані сіллю, можуть бути корисними для спортсменів, які втратили багато електролітів, однак, вони містять чимало натрію — близько 313 міліграм на порцію. А це для звичайної людини досить багато. Нагадаємо, що Американська асоціація серця рекомендує не перевищувати 1,5 грама натрію на день, варто пам’ятати про поміркованість у споживанні.