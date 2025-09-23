Дієтологи визначили ідеальний сніданок для боротьби із запаленням в організмі: що їсти вранці

Найкорисніший сніданок, щоб зменшити запалення в організмі / © unsplash.com

Не вся їжа підходить для ранкового прийому. Наприклад, стопка млинців із м’ясом або бутерброд із ковбасою та беконом швидко наситить, але після них часто настає відчуття втоми та млявості. Тому для сніданку варто обирати продукти, багаті поживними речовинами, з низьким вмістом цукру та насичених жирів.

Експерти пояснюють, що дисбаланс між вільними радикалами та антиоксидантами в організмі може призвести до окислювального стресу. Цей стан підсилює запальні процеси та сприяє розвитку хронічних захворювань, таких як ревматоїдний артрит, ішемічна хвороба серця та деякі неврологічні розлади.

Дієтологи також зазначають, що певні продукти підвищують ризик хронічного запалення. Серед них — ультраоброблена та смажена їжа, солодощі й випічка, особливо пончики та надперероблені ласощі, які значно навантажують організм.

Чому сніданок важливий для боротьби із запаленням

Травна система безпосередньо впливає на імунітет і настрій. Коли вона працює правильно, організм ефективніше бореться зі стресом, підтримує стабільний рівень енергії і зменшує ризик окислювального стресу. Неправильне ранкове приймання їжі — смажена їжа, солодкі випічки, бутерброди з ковбасою — може швидко наситити, але водночас спричинити млявість, підвищити рівень цукру в крові і посилити запальні процеси.

Продукти, які зменшують запалення

Овочі та фрукти — джерело антиоксидантів, вітамінів і клітковини. Ягоди, яблука, ківі та цитрусові допомагають знизити рівень запалення. Цільнозернові каші — вівсянка, гречка, кіноа підтримують стабільний рівень енергії і містять корисні поживні речовини. Білок рослинного і тваринного походження — яйця, грецький йогурт, горіхи, насіння. Вони сприяють відновленню клітин і підтримці імунітету. Корисні жири — оливкова олія, авокадо, жирна риба (лосось, сардини) містять омега-3, які борються із запальними процесами. Трави та спеції — куркума, імбир, кориця мають природні протизапальні властивості.

Приклад ідеального сніданку

Вівсянка на воді або рослинному молоці з ягодами, насінням льону та горіхами;

Грецький йогурт із свіжими фруктами та медом;

Омлет із зеленню та овочами , з невеликою порцією авокадо;

Смузі зі шпинатом, яблуком, ківі та ложкою насіння чіа.

Такий сніданок не лише наситить і подарує енергію, а й допоможе знизити запальні процеси в організмі, підтримати роботу серця, мозку та травної системи.