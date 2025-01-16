Дізнайтесь свій справжній вік: прості вправи від експертів, які покажуть рівень вашого здоров'я

Цей відомий тест, що складається з двох простих завдань, дозволить оцінити ваше здоров'я та визначити фактичний вік. Пройдіть його вже сьогодні.

Нещодавно в Мережі став популярним простий тест, розроблений відомим фітнес-тренером Крісом Хіншоу, який оцінює рівень фізичної підготовки, витривалість, силу, а також допомагає визначити реальний вік і потенціал для довгого активного життя. Мільйони людей по всьому світу вже його пройшли. Для деяких це стало попередженням, а для інших — потужною мотивацією змінити своє життя.

Тест складається лише з двох вправ, які на перший погляд виглядають дуже простими. Однак, як показав досвід, з ними не кожен може впоратися у певному віці. Суть цього "тесту на старість" полягає у перевірці координації рухів, рівноваги, гнучкості, балансу та сили м'язів.

У першій вправі потрібно сісти на підлогу і встати з неї. Якщо ви робите це без труднощів і без допомоги рук, це свідчить про добру фізичну форму, гнучкість та координацію, за словами експертів. Якщо ж ви не можете виконати вправу без додаткової підтримки (упираєтеся руками в підлогу чи іншу поверхню) або вас при цьому хилить в різні боки, це вказує на низький рівень фізичної підготовки, як зазначає відомий фітнес-тренер.

Друга вправа дозволяє визначити, наскільки добре зберігся баланс у людини в старшому віці, що є важливим показником загального стану здоров’я. В Мережі стали надзвичайно популярними відео, в яких на основі шкали оцінюється вік людини залежно від того, скільки часу вона може простоїти на одній нозі. Наприклад, якщо ви змогли протриматися менше 5 секунд, це означає, що ваш вік перевищує 60 років, від 6 до 10 секунд — 59-64 роки, від 11 до 15 секунд — від 40 до 50 років і так далі.

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