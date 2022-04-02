Для чого організму потрібен селен: дієтологиня розповідає про користь мікроелементу

Для чого організму потрібен селен: дієтологиня розповідає про користь мікроелементу

Сьогодні поговоримо про селен зі Світланою Фус.

В організм цей мікроелемент надходить разом з їжею, повідомляє дієтологиня Світлана Фус на своїй сторінці у соцмережі.

За словами Світлани Фус, в організмі постійно присутні агресивні сполуки, які ушкоджують та руйнують наші клітини. Їхній дії чинить опір спеціальна система захисту та селен важливий компонент цього захисту. Крім того, він необхідний для синтезу гормонів щитовидної залози і сприяє повноцінному засвоєнню йоду, з якого ці гормони і виробляються. А ще селен попереджає мутації та розвиток пухлинних клітин, необхідних для імунітету, серця та репродуктивної системи.

Користь селену полягає ще й у тому, що він впливає на ріст волосся, зберігаючи його здоровий і красивий вигляд.

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Дефіцит селену: причини та наслідки

Основною причиною дефіциту селену в організмі є недостатнє надходження з продуктами харчування, особливо в тій місцевості, де ґрунти бідні на селен. Низький вміст селену в Україні виявлено на територіях Хмельницької, Вінницької, Київської, Луганської, Одеської, Полтавської, Тернопільської, Харківської, Чернігівської областей та Криму.

А ще причинами дефіциту селену можуть бути захворювання шлунково-кишкового тракту, куріння та зловживання алкоголем, голодування та низькокалорійні дієти, стреси.

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Які продукти містять селен

Великий вплив на вміст селену в продуктах має кулінарна обробка. До 80% селену втрачають при приготуванні м'ясо, овочі, молоко, фрукти.

Найменше – борошно та крупи (до 10%). Тому хліб, каші, свіжі овочі та фрукти є гарантованим джерелом селену. Низькокалорійне харчування з нестачею білків сприяє розвитку дефіциту селену.

Дефіцит селену немає специфічних симптомів. Але перевірити його вміст в організмі потрібно при гіпотеріозі, проблемах із серцем, при захворюваннях органів травлення, зниженні м'язового тонусу, проблемах з фертильністю, онкологічних захворюваннях, у літньому віці.

З яких продуктів ми отримуємо селен

Цільнозерновий хліб⁣⁣⠀ Овес⁣⁣⠀ Горох⁣⁣⠀ Нежирне м'ясо⁣⁣⠀ Сир⁣⁣⠀ Буряк⁣⁣⠀ Яйця⁣⁣⠀ Горіхи та інші⁣⁣⠀

Будьте уважні:додатково препарати селену можна приймати лише за призначенням лікаря!

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