Для чого потрібно пити матчу: користь для організму, чи є протипоказання

Як матча впливає на організм, користь напою, як заварювати чай матчу

Наразі популярність матчі дуже зросла, її можна зустріти не лише у вигляді чаю, латте, матча присутня у біологічно активних добавках, десертах тощо.

Так само як і зелений чай, матча виготовляється з рослини Camellia sinensis. Однак, завдяки особливим умовам вирощування та збору матча має унікальний набір поживних мікроелементів.

Вирощують маттю (матчу), накриваючи темною плівкою всі чайні кущі за 20 або 30 днів до збирання врожаю, щоб на рослину не попадали прямі сонячні промені. Завдяки цьому в рослині виробляється більше хлорофілу, а також підвищує вміст амінокислот, колір рослини набуває темнішого зеленого відтінку. Після збору листя відбувається ретельне видалення всіх прожилок і далі вони перемелюються в дрібний порошок, відомий як матчу або маті.

Зелений чайний порошок містить ті самі корисні мікроелементи, що й звичайне листя рослини, але у значно більших обсягах. Вміст кофеїну та антиоксидантів істотно перевищує вміст перерахованих складових у звичайному зеленому чаї.

Чому корисно пити матчу щодня

У складі матчу дуже багато катехінів - рослинних сполук, які діють як природні антиоксиданти. Вони стабілізують вільні радикали, що провокують ушкодження клітин та викликають хвороби. Як зазначають фахівці, кількість катехінів у матчі до 137 разів більша, ніж в інших видах зеленого чаю. Застосування добавок матчу знижує пошкодження, спричинене вільними радикалами окислювальними процесами, та підвищує антиоксидантну активність. Якщо постійно споживати матчу, збільшується кількість антиоксидантів, що допоможе запобігти клітинній руйнації і навіть знизити ризик розвитку багатьох захворювань хронічного типу.

Численні дослідження матчу та його компонентів показали, що додавання до раціону цього продукту позитивно впливає на здоров'я печінки, зміцнює серцевий м'яз та прискорює жироспалювальні процеси в організмі, уповільнює старіння, знижує ризик розвитку раку, діабету, варикозу.

Матча бадьорить не гірше за чашку кави та підвищує фізичну витривалість, але при цьому не має таких побічних ефектів, як нервозність.

Покращує роботу мозку завяки високому вмісту кофеїну. Для порівняння в упаковуванні зеленого чаю міститься 35 міліграмів кофеїну, тоді як у половині чайної ложки порошку матчу -- майже 1 грам. Численні дослідження доводять що кофеїн прискорює реакцію, підвищує увагу та покращує процеси пам'яті. Крім того, порошок матчу також містить у своєму складі з'єднання під назвою L-theanine, яке покращує дію кофеїну підвищує пильність і допомагає уникнути зниження енергетичного рівня, яке може бути наслідком вживання кофеїну.

Покращує настрій. L-theanine в складі матчі позитивно впливає на вироблення гормонів щастя серотоніну і дофаміну наповнює енергією, при цьому не викликаючи почуття розбитості, як після кави.

Знижує ризик розвитку онкологічних захворювань завдяки вмісту антиоксидантів.

Покращує роботу серця., запобігає розвитку серцевих захворювань. Зелений чай допомагає скоротити рівень загального та «поганого» холестерину ЛПНГ, а також тригліцеридів. Це, своєю чергою, запобігає окислювальним реакціям холестерину ЛПНЩ і ряд інших факторів, що впливають на розвиток хвороб серця. Вживання зеленого чаю впливає зменшення ризику настання інсульту.

Антибактеріальні властивості допомагають зберегти зуби міцними та здоровими. Чай допоможе позбутися від зубного нальоту і неприємного запаху з рота. Завдяки антисептичним властивостям матчею можна полоскати горло, ясна, якщо вони кровоточать.

Матча допомагає схуднути, прискорює обмін речовин, спалює жир, збільшує витрати енергії. Зберегти струнку фігуру або навіть позбутися пари зайвих кілограмів допомагає здатність напою окислювати жири, тим самим прискорюючи обмін речовин та знижуючи рівень поганого холестерину.

Кому не можна пити матчу

Оскільки порошкова матча містить високу концентрацію кофеїну, потрібно обмежувати її споживання, щоб не отримати, кофеїнове передозування та відповідні симптоми. Якщо ви п’єте занадто багато кофеїну, або ви чутливі до нього, потрібно споживати не більше -2 чашок чаю в день.

Для людей з підвищеною кислотністю шлунка, гастритом чи виразкою потрібно уникати вживання будь-якого зеленого чаю і японського чаю матча натщесерце.

Щоб уникнути побічних ефектів, важливо вибирати саме японську матчу. Річ у тому, що під час росту листя активно вбирають свинець з навколишнього середовища, який потім надходить всередину організму. Це більшою мірою стосується чаю, який росте в Китаї. В Японії, оскільки екологічна ситуація набагато краще, японська матча вважається безпечнішою.

Як приготувати чай матчу

В залежності від уподобань та самої церемонії чаювання, чай матчу заварюють двома способами: койта (міцний) і уступ (слабкий).

Щоб заварити уступ матчу потрібно взяти пів чайної ложки порошку матча та 70 мл води.

Закип'ятити воду, дати охолонути до температури 80 С.

У прогріту чашку налити трохи води, додати порошок.

Ретельно розмішати до однорідності.

Долити воду, що залишилася та збити до появи густої піни.

В готовий напій можна додати молоко, тоді виходить всім відома матча-латте. Використовувати можна як звичайне коров'яче молоко, так і будь-яке рослинне.

Коли та як часто пити матчу

Оскільки цей напій додає бадьорості та водночас зменшує стрес, пити його кращу у першій половині дня, бо є вірогідність порушення сну. Все ж матча — це концентрований зелений чай, що містить кофеїн.

Загальна рекомендація - пити матчу від однієї до декілька чашок на день до четвертої години дня.

Національний інститут охорони здоров’я США радить випивати не більше 5 горняток матча на добу і повністю відмовитися від напою дітям, вагітним та молодим мамам.

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