Для чого зранку потрібно з'їдати декілька фініків жінкам та чоловікам

Чим корисні фініки та кому можуть нашкодити, читайте в матеріалі ТСН.ua

Чим корисні фініки

У фініків найвищий порівняно з іншими фруктами відсоток вуглеводів - 60-65%. Що найважливіше — це в основному фруктоза і глюкоза, які повністю безпечні для організму і роблять фініки схожі на мед.

- 60-65%. Що найважливіше — це в основному фруктоза і глюкоза, які повністю безпечні для організму і роблять фініки схожі на мед. Фініки містять близько 23 видів різних амінокислот, яких не має у більшості фруктів. Також у фініках є мідь, залізо, магній, цинк, марганець, калій, кальцій, фосфор, натрій, алюміній, кадмій, кобальт, сірка, бір, протеїн, олія.

Також у фініках є мідь, залізо, магній, цинк, марганець, калій, кальцій, фосфор, натрій, алюміній, кадмій, кобальт, сірка, бір, протеїн, олія. Вітаміни А, А1, С, В1, В2, В6, ніацин, рибофлавін, а також пантотенова кислота, які є у фініках сприяють засвоюваності вуглеводів, регулюють рівень глюкози в крові та вміст жирних кислот.

Пектин, харчові волокна, які знижують ризик деяких ракових захворювань. Селен, що знижує ризик ракових захворювань, зміцнює імунну систему та знижує ризик серцевих захворювань.

Селен, що знижує ризик ракових захворювань, зміцнює імунну систему та знижує ризик серцевих захворювань. Фтор захищає зуби від карієсу.

Десять фініків здатні задовольнити добову потребу людини в міді, магнії та сірці, а також містять половину необхідного заліза і четверту частину кальцію.

Для чого потрібно їсти фініки

Фініки корисно включити до щоденного раціону особам, які бажають збалансувати свій раціон, нормалізувати масу тіла, а також під час відновлення після травми або хвороби.

У зв'язку з тим, що фініки малокалорійні та містять величезну кількість корисних речовин, їх рекомендують вживати замість солодощів тим, хто дотримується дієти, або намагається просто підтримувати свою вагу в нормі. Фрукти дуже поживні, чудово втамовують голод і насичують організм корисними речовинами.

Вважається, що сушені фініки сприятливо впливають на мозок, збільшуючи його продуктивність на 20% і більше.

Вони широко використовувалися для боротьби з різними онкологічними захворюваннями, туберкульозом, пухлинами, інфекційними хворобами. Фініки зміцнюють серце, печінку та нирки, покращують стан кишківника, підтримують кислотний баланс організму, сприяють розвитку кореневих закінчень мозку, посилюють здатність організму протистояти різним інфекціям, у тому числі вірусним.

Завдяки вмісту великої кількості розчинного волокна фініки сприяють нормальній роботі кишківника та комфортному проходженню їжі через шлунково-кишковий тракт, що, своєю чергою, може значно полегшити симптоми запору.

Фініки містять велику кількість заліза, що робить їх ідеальним продуктом для боротьби з анемією.

Значна кількість мінералів зміцнюють кістки та знижують ризик розвитку остеопорозу.

Фініки корисні при гіпертонії, для легень — заспокоюють кашель та сприяють виведенню мокротиння.

Плоди посилюють чоловічу статеву потенцію.

Через високий вміст калію лікарі рекомендують вживати фініки при серцево-судинних захворюваннях. При серцевій недостатності фініки стимулюють діяльність серця.

Допомагають фініки при паралічі лицьового нерва.

Регулярне вживання кількох фініків на день сприяє збереженню здоров'я очей, покращенню гостроти зору.

Користь та шкода фініків

Користь фініків для чоловіків

Фініки корисні для чоловіків насамперед тим, що вони нормалізують еректильну функцію, високий рівень естрадіолу та флавоноїдів, які містяться у фініках, здатні збільшити кількість та рухливість сперматозоїдів.

Фініки корисні для жінок

Особливо корисні фініки жінкам при вагітності, під час пологів та при годівлі дитини. Вони полегшують пологи, сприяють виробленню жіночим організмом молока.

Як свідчать дослідження, плоди фініків сприяють природним пологам. Вживання фініків в останньому триместрі вагітності допомагає розширенню шийки матки та знижує потребу у штучній стимуляції пологів.

Кому не можна їсти фініки

Краще обмежити вживання фініків людям з алергією на даний продукт, з цукровим діабетом та виразкою шлунка.

Фруктоза, яка у фініках може викликати здуття і розлад шлунка. Фініки містять цукровий спирт — сорбіт, який може провокувати діарею.

Не рекомендує їсти фініки людям із загостренням симптому подразненого кишківника. Вони можуть викликати здуття, вирування та дискомфорт у животі.

Читайте також: