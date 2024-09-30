Для схуднення та покращення травлення -- які несподівані спеції можна додавати до вівсянки

Овес містить велику кількість мікроелементів, вітамінів, амінокислот, жирів і масел, які і дають позитивний ефект для здоров’я. Тому це поживне, багате клітковиною цільне зерно є чудовою основою для здорового сніданку. Овес надає потрібну енергію, покращує травлення , допомагає регулювати рівень цукру в крові.

Зареєстрована дієтологиня Кетрін Джервасіо рекомендує додавати до ранкової вівсяної каші чотири спеції. Вони не лише покращують смак каші, але й прискорюють метаболізм, мають термогенні властивості, тобто допомагають підвищити ефективність спалювання жиру в організмі.

Які спеції варто щоранку додавати до вівсянки, щоб почуватися краще

Імбир

Завдяки тому, що імбир містить такі сполуки, як гінгерол і шогаол, підвищується температура тіла, що стимулює спалювання жиру. Імбир "забезпечує термогенний ефект, який може підвищити температуру тіла та збільшити витрату калорій. Він також підтримує травлення та може допомогти в розщепленні жиру».

Імбир

Шафран

Відомо про цілющі властивості шафрану — він допомагає контролювати вагу, регулювати апетит, зменшує потяг до їжі. Все це безперечно запобігає переїданню та сприяє збалансованому харчуванню. І це ще не все, шафран може покращити настрій, таким чином зменшуючи переїдання, пов’язане зі стресом.

«Це дорога спеція, але її також можна додавати до вівсянки! Шафран може допомогти зменшити апетит, запобігаючи переїданню, що опосередковано підтримує контроль ваги. Він також містить антиоксиданти, які підтримують здоровий метаболізм», — стверджує Джервасіо.

Дієтологиня рекомендує замочити кілька ниток шафрану в теплій воді або молоці на 5−10 хвилин, а потім перемішати настояну рідину з вівсянкою під час варіння. "Це додасть вашій каші тонкий квітковий аромат».

Шафран

Мускатний оріх

Мускатний горіх містить міристицин, який допомагає травленню, стимулюючи травні ферменти. А покращене травлення допомагає організму ефективніше розщеплювати їжу, потенційно підтримуючи метаболічні процеси.

За словами дієтологині, ефірні олії мускатного оріха "також сприяють детоксикації, що може сприяти нормалізації обміну речовин».

Мускатний оріх

Чорний перець

Піперин, що містить чорний перець покращує метаболічні процеси, прискорює спалювання калорій та жиру. Ще він має таку чудову властивість - сприяє засвоєнню поживних речовин з інших продуктів і спецій, наприклад, куркуміну з куркуми, що ще більше сприяє метаболізму. «Додайте до вівсянки чорний перець, посипавши його зверху», — зазначає Джервасіо.

Чорний перець

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