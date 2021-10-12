Категорія
Корисні статті
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

До чого може призвести відмова від хліба

До чого може призвести відмова від хліба

Credits

Їсти чи не їсти хліб? Відповідає дієтологиня.

Згідно з дослідженням, опублікованим Frontiers in Nutrition, недостатня кількість хліба в меню знижує рівень енергії на 10%, а також рівень харчових волокон, магнію і заліза в організмі.

«Хліб, злаки і вуглеводи загалом мають погану репутацію в нашому суспільстві. Однак вуглеводи — найкраще джерело палива для організму і краще джерело енергії для мозку», — говорить докторка медичних наук, дієтологиня Сара Вільямс.

У здоровій, збалансованій дієті від 40 до 60% калорій має надходити з вуглеводів, зокрема хліба і злаків.

«Помірні вуглеводи — це добре, вони допомагають дати вам енергію, особливо якщо ви плануєте займатися будь-якою фізичною активністю протягом дня», — каже вона, додаючи, що немає необхідності повністю відмовлятися від хліба або інших злаків.

Кожного разу, коли ви виключаєте цілу групу продуктів, потрібно вибирати, чим ви її замінете. В іншому разі можуть виникнути проблеми.

© facebook.com/svetlanafus
facebook.com/svetlanafus

Якщо ви просто відмовляєтеся від хліба, зерна і не заповнюєте цей дефіцит калорій іншими вуглеводами протягом дня, це призведе до втоми і занепаду сил.

Якщо ви хочете бути впевнені, що отримуєте необхідну кількість поживних речовин, пов'язаних із зерном, у своєму щоденному раціоні, дієтологиня пропонує вибрати цільнозерновий і пророщений хліб, а також коричневий рис, ячмінь, овес, жито, цільнозернові злаки і крекери. Лікар також пропонує їсти макарони з цільнозерновий борошна і кіноа.

«Регулярне вживання цих продуктів допоможе вам отримувати достатню кількість клітковини, заліза, фолієвої кислоти і магнію, а також допоможе відчувати себе задоволеним і наповненим енергією», — говорить медикиня.

Навчіться поєднувати здорову їжу і не дуже, а також їсти стільки, скільки краще для вашого організму і цілей, що ви хочете досягти.

Читайте також: 7 звичок харчування для схуднення: дієтологи розповіли, що не зіскочити з дієти

Наступна публікація