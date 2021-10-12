До чого може призвести відмова від хліба

До чого може призвести відмова від хліба

Їсти чи не їсти хліб? Відповідає дієтологиня.

Згідно з дослідженням, опублікованим Frontiers in Nutrition, недостатня кількість хліба в меню знижує рівень енергії на 10%, а також рівень харчових волокон, магнію і заліза в організмі.

«Хліб, злаки і вуглеводи загалом мають погану репутацію в нашому суспільстві. Однак вуглеводи — найкраще джерело палива для організму і краще джерело енергії для мозку», — говорить докторка медичних наук, дієтологиня Сара Вільямс.

У здоровій, збалансованій дієті від 40 до 60% калорій має надходити з вуглеводів, зокрема хліба і злаків.

Також читайте Як жінці виглядати молодше за свої роки: найпростіші способи від медиків

«Помірні вуглеводи — це добре, вони допомагають дати вам енергію, особливо якщо ви плануєте займатися будь-якою фізичною активністю протягом дня», — каже вона, додаючи, що немає необхідності повністю відмовлятися від хліба або інших злаків.

Кожного разу, коли ви виключаєте цілу групу продуктів, потрібно вибирати, чим ви її замінете. В іншому разі можуть виникнути проблеми.

facebook.com/svetlanafus

Якщо ви просто відмовляєтеся від хліба, зерна і не заповнюєте цей дефіцит калорій іншими вуглеводами протягом дня, це призведе до втоми і занепаду сил.

Якщо ви хочете бути впевнені, що отримуєте необхідну кількість поживних речовин, пов'язаних із зерном, у своєму щоденному раціоні, дієтологиня пропонує вибрати цільнозерновий і пророщений хліб, а також коричневий рис, ячмінь, овес, жито, цільнозернові злаки і крекери. Лікар також пропонує їсти макарони з цільнозерновий борошна і кіноа.

«Регулярне вживання цих продуктів допоможе вам отримувати достатню кількість клітковини, заліза, фолієвої кислоти і магнію, а також допоможе відчувати себе задоволеним і наповненим енергією», — говорить медикиня.

Навчіться поєднувати здорову їжу і не дуже, а також їсти стільки, скільки краще для вашого організму і цілей, що ви хочете досягти.

Читайте також: 7 звичок харчування для схуднення: дієтологи розповіли, що не зіскочити з дієти

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання