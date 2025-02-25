Додайте до ранкової кави одну популярну спецію — зможете влізти в старі джинси до літа

Кава стимулює обмін речовин, що допомагає організму спалювати калорії швидше. Додаючи до неї спеції, можна ще більше підсилити цей ефект і значно прискорити шлях до ідеальної фігури.

Кожен має свої уподобання щодо кавового ритуалу: хтось насолоджується чистою, без жодних додатків, а хтось полюбляє її з вершками чи солодощами.

Дієтологиня Ліза Річардс радить віддавати перевагу класичній чорній каві без молока, цукру та особливо без тістечок і цукерок. Це допоможе уникнути зайвих калорій. Натомість вона рекомендує додавати до напою трохи кориці хоча б раз на день.

Кориця активізує термогенез – природний процес розігрівання тіла, що сприяє спалюванню жирових запасів і прискорює метаболізм. За словами Річардс, ця спеція є природною альтернативою харчовим добавкам для схуднення, які працюють за схожим принципом.

На власному досвіді вона переконалася в ефективності такої звички: протягом місяця щоранку додавала до кави чайну ложку кориці. Результат вразив – мінус шість кілограмів, зокрема й жир у проблемній зоні живота, який довгий час не вдавалося позбутися.

Однак дієтологиня наголошує: кава з корицею – не магічний засіб для схуднення. Без збалансованого харчування та фізичної активності чекати значних змін не варто.

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