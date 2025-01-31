Додайте до свого раціону цей горіх, якщо не хочете старіти: дослідження показали — він дуже ефективний

Багато хто сприймає волоські горіхи лише як смачне перекушування, хоча насправді вони мають унікальні корисні властивості.

Волоські горіхи не лише допомагають зменшити ризик серцево-судинних хвороб і онкології (що саме по собі вже значна перевага), а й є справжнім джерелом енергії та корисних речовин, які сприяють здоровому старінню ефективніше за будь-які інші горіхи.

Волоські горіхи: користь

Волоські горіхи – це справжнє джерело цінних речовин. Вони містять не лише корисні жири, а й клітковину, мікроелементи та антиоксиданти, які загалом зміцнюють здоров’я. Дієтологи підкреслюють, що серед усіх горіхів саме волоські виділяються високим вмістом поліненасичених жирів, особливо Омега-3. Вони є єдиним видом, що містить значну кількість альфа-ліноленової кислоти (АЛК), яка відіграє ключову роль у життєдіяльності організму.

"Лише одна унція (28,3 грами) волоських горіхів містить білок, клітковину та магній, необхідні для організму", — зазначає дієтологиня MyFitnessPal Мелісса Джегер. Крім того, Американська кардіологічна асоціація визнала їх продуктом, що сприяє здоров’ю серця.

Як волоські горіхи уповільнюють процес старіння

Науковці довели, що унікальний склад волоських горіхів – жирні кислоти, клітковина, вітаміни та мінерали – має потужний антиоксидантний і протизапальний ефект. Дослідниця MyFitnessPal Джоанна Грегг наголошує: регулярне вживання цих горіхів допомагає знизити ризик серцево-судинних захворювань, депресії, діабету, а також уповільнює вікове погіршення когнітивних функцій.

За словами Грегг, секрет користі волоських горіхів полягає в їхній здатності боротися з окислювальним стресом і запаленням, зміцнювати серце, покращувати роботу кишківника та сприяти підтримці здорової ваги. Дослідження Nurses' Health Study, опубліковане в Journal of Aging Research, підтвердило, що жінки, які споживали щонайменше дві порції волоських горіхів на тиждень, на 20% частіше залишалися в категорії "здорового старіння" – без хронічних хвороб, проблем із пам’яттю та фізичних обмежень.

Інші корисні властивості волоських горіхів

Волоські горіхи відіграють важливу роль у підтримці здоров’я серця та судин. Завдяки вмісту антиоксидантів (фітостеролів і поліфенолів) вони знижують рівень окислювального стресу та запалення, а альфа-ліноленова кислота (ALA) сприяє зміцненню серця й допомагає зменшити ризик інфарктів та інсультів. Дослідження, опубліковане 2023 року в журналі Nutrients, показало, що навіть 10 грамів волоських горіхів на день (близько п’яти половинок) можуть значно знизити ймовірність розвитку серцевих хвороб.

Ще одна значуща перевага – здатність знижувати рівень холестерину. Відповідно до дослідження, опублікованого у Circulation 2021 року, у літніх людей, які протягом двох років споживали дві порції волоських горіхів щодня, значно зменшився рівень "поганого" холестерину (ЛПНЩ).

Скільки горіхів їсти на день

Фахівці FDA рекомендують щодня вживати близько однієї унції (28 г) горіхів. Однак слід пам’ятати про баланс, адже, попри їхню користь, горіхи доволі калорійні. Клініка Майо радить споживати від чотирьох до шести порцій несолоних горіхів на тиждень.

Найкраще обирати сирі, сухосмажені або несолоні горіхи, щоб уникнути зайвої солі та цукру. А якщо хочеться додати смаку – можна підсмажити їх самостійно, приправивши улюбленими спеціями, що зробить перекус ще смачнішим і кориснішим.

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