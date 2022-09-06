Доказово: українці можуть дізнатися більше про вакцинацію, грудне вигодовування та харчування дітей до трьох років

Продовжує працювати Національна гаряча лінія "Доказово про вакцинацію, грудне вигодовування та харчування дітей до 3 років".
Вона створена UNICEF Ukraine та Український католицький університет UCuniversity за підтримки Міністерства охорони здоров’я та Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) у співпраці з ГО “Асоціація сімейних медичних сестер”, ГО “Вакцинація”.
Про це повідомляє МОЗ.
З 9:00 до 18:00 з понеділка по п’ятницю фахівці консультують щодо:
- щеплення дітей та дорослих
- грудного вигодовування та харчування дітей до 3 років
На ваші запитання відповідають:
- медичні працівники – експерти з вакцинації
- консультанти з грудного вигодовування.
Номер телефону гарячої лінії “Доказово”: 0800351896.
Дзвінки безплатні зі стаціонарних телефонів та мобільних номерів усіх операторів в Україні.
Нагадаємо, що раніше ТСН.ua закликав мам розповісти про досвід годування грудьми: пересічні українки та популярні блогерки розповідають власні історії грудного вигодовування.
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