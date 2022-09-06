Доказово: українці можуть дізнатися більше про вакцинацію, грудне вигодовування та харчування дітей до трьох років

Продовжує працювати Національна гаряча лінія "Доказово про вакцинацію, грудне вигодовування та харчування дітей до 3 років".

Вона створена UNICEF Ukraine та Український католицький університет UCuniversity за підтримки Міністерства охорони здоров’я та Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) у співпраці з ГО “Асоціація сімейних медичних сестер”, ГО “Вакцинація”.

Про це повідомляє МОЗ.

З 9:00 до 18:00 з понеділка по п’ятницю фахівці консультують щодо:

- щеплення дітей та дорослих

- грудного вигодовування та харчування дітей до 3 років

На ваші запитання відповідають:

- медичні працівники – експерти з вакцинації

- консультанти з грудного вигодовування.

Номер телефону гарячої лінії “Доказово”: 0800351896.

Дзвінки безплатні зі стаціонарних телефонів та мобільних номерів усіх операторів в Україні.

Також читайте Як годувати дитину грудьми у публічних місцях: прості поради

Нагадаємо, що раніше ТСН.ua закликав мам розповісти про досвід годування грудьми: пересічні українки та популярні блогерки розповідають власні історії грудного вигодовування.

Читайте також:

Ксенія Соловей про грудне вигодовування: чи доречно робити це на очах у сторонніх