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Доказово: українці можуть дізнатися більше про вакцинацію, грудне вигодовування та харчування дітей до трьох років

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Доказово: українці можуть дізнатися більше про вакцинацію, грудне вигодовування та харчування дітей до трьох років

Фото: pixabay.com

Продовжує працювати Національна гаряча лінія "Доказово про вакцинацію, грудне вигодовування та харчування дітей до 3 років".

Вона створена UNICEF Ukraine та Український католицький університет UCuniversity за підтримки Міністерства охорони здоров’я та Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) у співпраці з ГО “Асоціація сімейних медичних сестер”, ГО “Вакцинація”.

Про це повідомляє МОЗ. 

З 9:00 до 18:00 з понеділка по п’ятницю фахівці консультують щодо:

- щеплення дітей та дорослих

- грудного вигодовування та харчування дітей до 3 років

На ваші запитання відповідають:

- медичні працівники – експерти з вакцинації

- консультанти з грудного вигодовування.

Номер телефону гарячої лінії “Доказово”: 0800351896.

Дзвінки безплатні зі стаціонарних телефонів та мобільних номерів усіх операторів в Україні.

Нагадаємо, що раніше ТСН.ua закликав мам розповісти про досвід годування грудьми: пересічні українки та популярні блогерки розповідають власні історії грудного вигодовування.

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Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
1333
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