Допоможе обійтися без "Віагри": цей популярний суперовоч росте на городі кожного українця

Є деякі природні афродизіаки для чоловіків, які працюють не гірше за аптечну "Віагру".

Британський лікар Майкл Мослі розповів, виступаючи у програмі 5×15 stories, про популярний корнеплід, який українці дуже люблять і завжди садять на своїх городах, що діє точно так само як і віагра. Древні римляни навіть широко використовували його як афродизіак. І мова йде про буряк.

Виявляється буряк допомагає кровоносним судинам розширюватися, тим самим покращуючи приплив крові до статевих органів та знижуючи артеріальний тиск.

Експерт пояснив, що буряки багаті на нітрати. У порожнині рота вони перетворюються за допомогою бактерій на оксид азоту. Це спричиняє процес вазодилатації — тобто, розширення кровоносних судин.

Буряк, веде далі Мослі, не лише знижує артеріальний тиск, але й дає певний поштовх в більш похилому віці, щоб вони стали активнішими. Особливо чоловікам.

До речі, згідно з результатами дослідження, якщо щоденно вживати одну склянку бурякового соку, то це допоможе зменшити кров'яний тиск у людей з гіпертонією до нормального стану.

Буряк містить також багато вітамінів та мінералів, зокрема, залізо, калій, магній, вітамін С та фолієву кислоту. Тому, крім зниження кров'яного тиску та розширення кровоносних судин, він допомагає покращити травлення, захищає печінку та стимулює імунну систему.

Якщо ж з якихось причин вам потрібно отримати ефект як від віагри, але ви не любите буряк, спробуйте інші продукти-афродизіаки. Зокрема, альтернативою можуть стати сирий шпинат, картопля, салат, селера та рукола.

Читайте також: