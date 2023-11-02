Допоможуть 3 ложки кави: що потрібно зробити, щоб волосся припинило випадати

Проблема випадіння волосся досить відчутна з настанням холодів. Оскільки у цей період організмові не вистачає вітамінів та сонця, тому він слабшає. І в результаті посилюється випадіння волосся. Як зупинити цю проблему? Є один дуже простий, але результативний метод. Розповідаємо, що потрібно зробити, аби не випадало волосся.

Що робити, щоб не випадало волосся

Для вирішення проблеми знадобляться лише два складники, які напевно є на кожній кухні. Це кориця і кава. Оскільки кава містить в собі корисні сполуки, що прискорюють ріст волосся і запобігають його випадінню, тому таке поєднання дасть стовідсотковий результат.

Для того, аби приготувати засіб проти випадіння волосся, потрібно:

3 ст. ложки меленої кави;

1 ст. ложка меленої кориці;

100 грамів води;

250 грамів дитячого шампуню.

Як приготувати домашній засіб від випадіння волосся:

Налийте в миску гарячої води, засипте туди каву, корицю та шампунь. Дайте настоятися суміші 24 години. Потім ретельно помийте голову приготованим засобом від випадіння волосся, повільно масажуючи шкіру голови. Залиште засіб на 5-10 хвилин на волоссі, потім ретельно змийте чистою водою.

Домашнім засобом проти випадіння волосся потрібно користуватися двічі на тиждень, тоді через місяць ви побачите неймовірний результат. Ваше волосся не випадатиме, стане густим і швидко ростиме.

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