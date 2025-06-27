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ТСН у соціальних мережах

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Допоможуть освіжитися і завжди під рукою: експерти назвали шість продуктів, які потрібно їсти в сильну спеку

Кожен з нас мріє у спеку про склянку прохолодної води, щоб відчути полегшення хоча б на мить. Однак не лише вона допоможе врятуватися від високої температури повітря.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Що можна їсти в сильну спеку

Що можна їсти в сильну спеку / © unsplash.com

У виданні Health Shots розповіли, які продукти можна споживати в сильну спеку, щоб полегшити самопочуття і трішки охолодитися.

Коли температура повітря досягає позначки +35 градусів за Цельсієм, ми шукаємо будь-який спосіб, щоб охолодити організм. Випити води — чудове рішення. Але воно тимчасове, тому що вода провокує підвищення потовиділення, через що наш організм швидше зневоднюється.

Експерти назвали шість продуктів, які слід їсти в спеку.

Перцева м’ята — вона, звісно, не зволожує організм, але вирізняється яскраво вираженим охолоджувальним ефектом. Обов’язково додавайте її до води з лимоном чи чаю, щоб миттєво відчути свіжість.

Пудинг з насіння чіа — він добре зволожує організм. Обов’язково додавайте насіння чіа до йогурту, води, кефіру, щоб воно перетворилося на желеподібну масу.

Огірок — цей овоч на 94% складається з води, та ще й не містить цукру. Тому він є ідеальним продуктом для спекотних днів. Також огірки допомагають боротися з набряками, які часто виникають у літню спеку.

Йогурт — легкий, поживний пробіотичний продукт, який допомагає втамувати голод та знижує температуру тіла. В ньому також містяться кальцій і білок, які допомагають наситити організм корисними речовинами.

Кавун — улюблений продукт влітку, який складається з води на 95%. Він охолоджує тіло і насичує його антиоксидантами.

Цитрусові — лимон, лайм чи апельсин є чудовими союзниками, коли потрібно боротися зі спрагою. Їх додають у воду, вичавлюють з них сік чи просто їдять замість перекушування.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1152
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