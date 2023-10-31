Дослідники виявили зв’язок між вирощуванням сої та смертями дітей від раку

У Бразилії дослідники виявили кореляцію між вирощуванням сої та смертями від лейкемії серед маленьких дітей.

Про це пише Deutsche Welle.

Як йдеться у дослідженні, опублікованому 30 жовтня в журналі PNAS, останніми роками фермери почали вирощувати більше сої в Бразилії, коли вони відійшли від тваринництва.

Науковці пояснили, що хімічні речовини, насамперед гліфосат, які використовуються для вирощування врожаю сої, просочується у річки країни, і потрапляє до системи водопостачання та потенційно сприяє дитячій смертності від раку.

Команда підрахувала, що на початку дослідження близько половини сімей, які проживали в досліджуваних районах, мали доступ до колодязя для водопостачання. Решта залежало від поверхневих вод, які можуть бути забруднені.

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Хоча це забруднення може вплинути на будь-кого поблизу, дослідники зосередилися на дослідженні смерті дітей віком до 10 років, пов’язаної з раком, у сільській місцевості.

Вони вивчали дані про здоров’я від 2008 до 2019 року, коли сою вирощували в екосистемах Серрадо та Амазонки в Бразилії. Вивчаючи дані, вони враховували два основні фактори: близькість дитини, яка хворіла раком, до річки та відстань до лікарні, де лікують онкохворих дітей.

Результати дослідження показали, що протягом десятиліття 123 дитини померли від гострого лімфобластного лейкозу, викликаного виробництвом сої.

За оцінками дослідників, приблизно половина смертей від дитячої лейкемії за десятирічний період може бути пов’язана з підвищеним впливом пестицидів.

Гострий лімфобластний лейкоз – це хвороба, яка добре піддається лікуванню. Результати дослідників, здається, підтверджують це: вони виявили, що єдині діти, які померли після розширення вирощування сої, були ті, хто жив за 100 кілометрів від лікарні, яка лікує дітей від цієї хвороби.

За останні десятиліття бразильський регіон Амазонки перейшов від скотарства до вирощування сої у відповідь на високий глобальний попит на соєві боби. Зараз Бразилія є найбільшим у світі виробником цієї культури.

За словами дослідників, від 2000 по 2019 роки виробництво сої в районі Серрадо зросло втричі, а в регіоні Амазонки – у 20 разів.

За даними Всесвітнього фонду природи, близько 20% світового виробництва сої використовується для харчових продуктів для людей, тоді як близько 80% йде на корм худобі, особливо у сферах виробництва яловичини, курей, яєць і молочних продуктів.

Дослідження науковців на пряму не забезпечує прямого причинно-наслідкового зв’язку між смертями від раку та підвищеним впливом пестицидів. Це лише показує асоціацію між ними. Дослідники відзначають, що вони працювали над тим, щоб виключити інші потенційні фактори: наприклад, вони не виявили зв’язку між споживанням сої та раком.

Йорг Раненфюрер, керівник відділу статистичних методів у генетиці та хемометрії Технічного університету Дортмунда, який не брав участі в дослідженні, сказав, що дослідники не зайшли достатньо далеко у розгляді зовнішніх факторів.

"Хоча запропонований тут зв'язок здається правдоподібним і може бути правильним, існує багато інших можливих пояснень спостережуваних зв'язків у даних. Автори проводять деякий додатковий глибокий аналіз, але багато інших факторів, таких як соціально-економічні змінні, не враховуються", - сказав він.

Йорг Раненфюрер додав, що висновки авторів ґрунтуються на припущенні, що спричинене пестицидами забруднення води є причиною смерті від раку, і сказав, що це свідчить про те, що більш надійні результати можна отримати шляхом прямого вимірювання забруднення води та випадків раку, які можуть бути пов’язані з цим.

Маттіас Лісс, керівник відділу системної екотоксикології Центру досліджень навколишнього середовища імені Гельмгольца (UFZ) у Лейпцигу, який не брав участі в дослідженні, сказав, що дані хороші, а висновок дослідників обґрунтований, враховуючи застереження.

"Цілком правдоподібно, що зв’язок між вирощуванням сої або використанням пестицидів і хвороби у дітей є не просто кореляційним, але існує причинно-наслідковий зв’язок", – зазначив він.

Маттіас Лісс пояснює це тим фактом, що дослідники виявили вищу захворюваність на рак у районах нижче за течією від фермерів, які займаються вирощуванням сої, ніж у районах вище за течією. За його словами, це означає, що захворювання, ймовірно, пов’язані із забрудненням питної води.

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