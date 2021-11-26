Дослідники визначили, які дієти проти старіння працюють найкраще

Поговоримо про найкращий план харчування для зберігання молодості.

Нещодавно в журналі Science, дослідники з Вашингтонського університету в Сіетлі та Центру біомедичних досліджень Пеннінгтона в Батон-Руж (Каліфорнія) оглянули популярні дієти проти старіння, такі як обмеження калорій, кетогенні дієти та голодування, обмеження білків і амінокислот - і зробили висновок щодо найкращого плану харчування для зберігання молодості.

Зниження калорій чи дієта?

Science зазначає, що «знижене споживання калорій без недоїдання є найстарішим відомим заходом, що подовжує тривалість життя», а сучасні дослідження «встановили та підтвердили переваги обмеження калорій», коли йдеться про «збільшення тривалості життя».

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Підтримка лише правильного харчування може бути ефективною для затримки процесу старіння. Однак, коли справа доходить до конкретних дієт проти старіння, найбільш досліджуваною є безперервне обмеження калорій, і хоча є певні обіцянки щодо переваги періодичного голодування проти старіння, дослідження все ще суперечливі.

Однак занадто сильно обмежувати себе в їжі також не варто, оскільки все одно важливо споживати достатню кількість калорій, щоб забезпечувати організм енергією.

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Продукти із антивіковими властивостями

Щодо продуктів харчування, які мають антивікові властивості, науковці пропонують:

червоний болгарський перець,

ягоди,

брокколі,

зелень,

горіхи,

авокадо,

солодку картоплю,

гранати

Окрім дієти, ваше тіло потребує регулярних фізичних вправ. Вони допомагають зберегти молодість, зменшити рівень стресу та підтримувати соціальні зв’язки. Тож, старіння вм не загрожуватиме ще довго.

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