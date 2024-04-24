Дослідження показали, що всього дві ночі недосипання змушують нас відчувати себе старшими на роки

Завдяки дослідженням вчені виявили, що всього лише дві ночі недосипання змушують людину почуватися на понад чотири роки старшою, ніж вона є насправді.

Відповідно до результатів дослідження, що були опубліковані в журналі Proceedings of the Royal Society B, якщо людина спить не більше 4 годин протягом двох ночей поспіль, то у неї можуть виникати саме такі відчуття.

Цілих два дослідження були проведені в рамках наукової праці шведськими психологами з Каролінського інституту в Стокгольмі.

Під час першого було опитано 429 людей віком від 18 до 70 років, наскільки добре вони себе почувають і скільки ночей (за наявності таких) вони погано спали протягом останнього місяця.

При цьому, вчені визначали рівень сонливості кожного учасника за спеціальною шкалою, яка використовується у психологічних дослідженнях. Як результат, було виявлено, що в середньому за кожен день поганого сну люди почуваються приблизно на три місяці старшими. А ось ті, хто останній місяць добре висипався, в цілому відчували себе на шість років молодшими, ніж вони є насправді.

Друге дослідження провели, щоб перевірити, чи дійсно недосипання та поганий сон впливають на відчуття віку. Тепер вже було опитано 186 людей віком від 18 до 46 років. Їх запитали, наскільки старшими ті себе почувають після двох ночей, протягом яких вони спали всього чотири години, і після двох ночей повноцінного дев'ятигодинного сну.

Виявилося, ті, в кого не було погіршення сну, почувалися приблизно на три місяці молодшими за свій вік. А ось ті, хто недосипав, відчували себе на 4,4 роки старшими.

До того ж, було виявлено, що люди, які вважають себе "совами", навіть після тривалого сну почуваються старшими за свій старший вік, в той час як "жайворонки" мають схоже відчуття лише тоді, коли сплять недостатньо.

автор дослідження психонейроімунолог Леоні Балтер зауважує, що важливо розуміти, наскільки гнучким є суб'єктивний вік. Тому, якщо досягти можливості допомогти людям почуватися молодшими, то вони матимуть від цього низку переваг. Окрім змін у відчуттях віку, додав він, недосипання може негативно впливати на харчування та зменшувати фізичну активність людини, як і бажання спілкуватися чи отримувати новий досвід.

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