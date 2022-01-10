Дослідження показують, що окружність талії пов’язана з бактеріями кишечника

Ділимося з вами деякими науковими відкриттями щодо бактерій у нашому кишечнику.

Кишкова флора - саме так фахівці називають набір бактерій, що мешкають у нашому кишечнику. У кожному з нас проживає близько 100 млрд. Майже всі живуть у товстій кишці. Вони розвиваються від народження і зазвичай нешкідливі та підтримують баланс. Однак вони можуть викликати проблеми, коли втрачають тендітну рівновагу, якщо зазнають деяких змін, які змушують їх розмножуватися або зникати.

Вони становлять свого роду другу ДНК, оскільки кожен із нас несе приблизно 40 трлн бактеріальних клітин, тоді як наш організм складаються лише з 30 трлн інших типів клітин.

Роль, яку бактерії грають в організмі людини

Роль, яку бактерії грають в організмі людини

Кишкові бактерії роблять значний внесок у здоров'я людини. В них безліч функцій:

стимулюють вироблення вітамінів, таких як вітамін B, комплекс K та різні амінокислоти;

захоплюють необхідні мінерали, такі як магній та залізо;

допомагають нашому організму захищатись від вірусів та інших небезпечних бактерій, «навчаючи» кишкові бактерії визначати, які штами належать організму, а які є загарбниками;

метаболізують певні вуглеводи, роблячи їх легкозасвоюваними для людини. Крім того, вони ферментують ті речовини, які не можуть засвоїти і координують правильний кишковий транзит;

пов'язані з довголіттям людини.

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Ось як кишкові бактерії впливають на окружність нашої талії

Основне завдання бактерій – захищати здоров'я. Проте надмірна вага має багато негативних наслідків.

То як вони можуть допомогти нам розвинути ожиріння?

Деякі дослідження, здається, знайшли відповідь, хоча, за словами їхніх авторів, ще зарано робити остаточні висновки.

Кишкові бактерії відповідають за вилучення енергії з їжі. Згідно з дослідженнями, здатність поглинання поживних речовин може варіюватися, оскільки склад кишкової флори у кожного з нас зростає по-різному.

Дослідження показують, що розмір вашої талії пов'язаний із вашими кишковими бактеріями.

Інше дослідження було проведено, щоб розшифрувати зв'язок між різною кишковою мікробіотою людей, ожирінням та тим, які агенти впливають на склад бактерій.

Фекалії 393 пар близнюків порівняли, щоб визначити, чи відіграє роль генетика. Вони використовували цей тип зразка, тому що фекалії містять клітини, які оголюють мікробіот кишечника. Вони дійшли висновку, що гени впливають лише на 1/5 кишкового транзиту, тоді як екологічні причини відповідальні за 68% змін екосистемі бактерій.

Дослідження показують, що розмір вашої талії пов'язаний із вашими кишковими бактеріями.

Ці аналізи також дійшли висновку, що кишкова флора бере участь у процесі накопичення жиру в організмі, тому ефективніший тип кишкової мікробіоти, який краще засвоює поживні речовини, також може викликати збільшення ваги та зростання.

Крім того, було встановлено, що дієта з високим вмістом жирів може змінити мікробіом і зробити його більш схильним до розвитку ожиріння. Ці бактерії також мають 6% вплив на зміну рівня тригліцеридів та 4% вплив на зміну рівня холестерину.

Однак, хоча високий рівень жиру в організмі є одним з основних факторів ризику проблем із серцем, інше дослідження передбачає, що існує більш тісний зв'язок між кишковою флорою та поведінкою серцево-судинної системи.

Дослідження показують, що розмір вашої талії пов'язаний із вашими кишковими бактеріями.

Хоча це лише початкові дослідження, лікарі, які їх проводили, також виявили, що такі стани, як гіпертонія, можуть бути пов'язані з низькою різноманітністю і невеликою кількістю бактеріальних угруповань. Вони перевірили це, перемістивши бактерії від людей із цим захворюванням до здорових людей, у яких почався вищий кров'яний тиск.

Кишкова флора також пов'язана зі зростанням атеросклеротичних бляшок, які блокують артерії в процесі, відомому як атеросклероз, сприяючи зростанню та розриву зазначених бляшок. Нарешті, змінена мікробіота може вплинути на здатність артерій розширюватись і забезпечувати кровообіг, що погіршує стан.

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Як запобігти цим проблемам зі здоров’ям

Лікарі рекомендують вести здоровий спосіб життя у всіх відносинах, зберігаючи при цьому акцент на здоровому харчуванні. Спробуйте:

скоротіть споживання цукру та жирів, уникаючи оброблених харчових продуктів, оскільки вони сприяють зростанню колоній шкідливих бактерій. Натомість віддавайте перевагу фруктам та овочам (5 порцій на день), а також продуктам, багатим на клітковину, оскільки вони містять складні вуглеводи, які сприяють розмноженню корисних бактерій;

пийте багато води, щоб організм не забруднювався;

вживайте їжу невеликими порціями кілька разів на день. Кишечник очищають приблизно кожні 2 години і краще не змушувати його перевтомлюватися;

вживайте пребіотики, продукти з поживними речовинами, які мають хороші бактерії. Серед них ви можете включити банани, часник;

приймайте пробіотики, які є продуктами або добавками, що містять живі мікроорганізми, які покращують ваше здоров'я, якщо їх приймати в адекватних кількостях. Йогурт, кефір, чайний гриб, квашена капуста та інші ферментовані продукти входять до цього списку;

у рідкісних випадках, таких як повна втрата корисних бактерій в результаті застосування антибіотиків, лікарі можуть пересаджувати фекальну мікробіоту від здорової людини пацієнтові, що її потребує;

Наслідки дисбалансу кишкової флори в організмі людини все ще підлягають вивченню, і на багато питань належить відповісти. Хороша новина полягає в тому, що, на відміну від віку та генетики, фактори ризику, пов'язані з кишковими бактеріями, можна змінити.