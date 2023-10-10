Дослідження свідчать, що побутова хімія збільшує ризик онкології: чим її замінити

Засоби для миття і прибирання містять токсичні речовини, які можуть викликати небезпечні хвороби. Розповідаємо, чим їх замінити.

Чому хімічні засоби для миття й чищення можуть бути небезпечними для вашого здоров'я

У нашому щоденному житті ми регулярно користуємося засобами для чищення, миття кухні, різноманітних поверхонь. Деякі з них можуть підвищувати ризик розвитку раку та інших серйозних захворювань. Останні наукові дослідження показали, що речовини, які містяться в таких засобах, можуть бути токсичними для нашого здоров'я.

Хімія в побуті: десятиліттями користуємося PFAS

Десятки років у промисловості для виробництва мийних засобів використовуються речовини, що позначаються абревіатурою PFAS (перфторалкільні й поліфторалкільні сполуки). Саме вони відштовхують жир і видаляють забруднення. Чому б їх не використовувати для чищення й миття?

Однак ці речовини мають ще одну небезпечну властивість — вони відомі як "вічні хімікати" через свою неймовірну стійкість. Ці речовини не зникають і можуть накопичуватися у воді, повітрі та в організмі людини протягом багатьох років.

Як впливають сполуки PFAS на організм людини

Дослідники Каліфорнійського університету, США, дійшли висновку, що з'єднання PFAS дуже токсичні та можуть підвищувати ризик розвитку різних видів раку, зокрема раку грудей, раку яєчників, шкіри й матки. Всі жінки, хворі на ці види раку, мали високий рівень накопичення цих сполук в організмі. На думку дослідників, ці речовини можуть впливати на ендокринну систему та гормональну функцію у жінок, що призводить до зростання ризику розвитку пухлин в органах, тісно пов'язаних з гормонами.

Безпечні засоби для чищення та миття

Домашні засоби для прибирання можуть очищати не гірше, ніж ті, до яких ми звикли, натомість не залишають шкідливого хімічного сліду на поверхні та в повітрі. Крім того, що рятують від хвороб, вони ще й допомагають зберегти гроші та не шкодять екології.

Щоб приготувати екологічний універсальний засіб для чищення , знадобляться білий оцет, вода і терта цедра лимона. Змішайте їх у рівних пропорціях і налийте до пульверизатора. За допомогою цього засобу можна прибрати розводи від води, освіжити відро для сміття, видалити плями на стіні. А цедра лимона ще й подарує приємний запах.

, знадобляться білий оцет, вода і терта цедра лимона. Змішайте їх у рівних пропорціях і налийте до пульверизатора. За допомогою цього засобу можна прибрати розводи від води, освіжити відро для сміття, видалити плями на стіні. А цедра лимона ще й подарує приємний запах. Для приготування універсального засобу для кухні , для очищення кухонних поверхонь і холодильника використовуйте соду й теплу воду. Цей засіб допоможе якісно позбутися запахів і забруднень.

, для очищення кухонних поверхонь і холодильника використовуйте соду й теплу воду. Цей засіб допоможе якісно позбутися запахів і забруднень. Щоб приготувати засіб для миття вікон і дзеркал , знадобиться вода, будь-який оцет і спирт для протирання. Змішайте їх разом і налийте до пульверизатора. Цей засіб добре очистить поверхні, але краще уникати використання його в дуже сонячні дні, оскільки він може залишити розводи на вікнах.

, знадобиться вода, будь-який оцет і спирт для протирання. Змішайте їх разом і налийте до пульверизатора. Цей засіб добре очистить поверхні, але краще уникати використання його в дуже сонячні дні, оскільки він може залишити розводи на вікнах. Для чищення сантехніки та кахлю використовуйте мило, соду й гарячу воду. Ця суміш ефективно видаляє бруд і забруднення.

Читайте також: