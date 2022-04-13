«Доступні ліки» за рецептом в умовах воєнного стану: що потрібно знати

«Доступні ліки» за рецептом в умовах воєнного стану: що потрібно знати

Якщо ви змушені були переїхати в інше місце, то можете звернутися до будь-якого лікаря первинки й отримати медичну допомогу та, за потреби, — рецепт на необхідні ліки.

В інфографіці МОЗ подано інформацію про те, як:

отримати «доступні ліки» в умовах воєнного стану,

знайти аптеку з «доступними ліками»,

отримати ліки проти розладів психіки і поведінки та епілепсії.

Що важливо додати?

Е-рецепт. Усі лікарі, які мають технічні можливості, продовжують їх виписувати, а пацієнти, навіть перебуваючи в іншому регіоні, отримують за ними ліки.

У разі відсутності доступу до електронної системи охорони здоров’я лікар випише паперовий рецепт. На період дії воєнного стану дозволено використовувати електронні та паперові рецепти на «доступні ліки» та інсулін.

Шукати аптеки, що відпускають «доступні ліки», можна тут.

МОЗ

МОЗ

МОЗ

Якщо ви змушені були переїхати в інше місце, то можете звернутися до будь-якого лікаря первинки й отримати медичну допомогу та, за потреби, — рецепт на необхідні ліки.

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