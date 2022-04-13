«Доступні ліки» за рецептом в умовах воєнного стану: що потрібно знати

Якщо ви змушені були переїхати в інше місце, то можете звернутися до будь-якого лікаря первинки й отримати медичну допомогу та, за потреби, — рецепт на необхідні ліки.
В інфографіці МОЗ подано інформацію про те, як:
- отримати «доступні ліки» в умовах воєнного стану,
- знайти аптеку з «доступними ліками»,
- отримати ліки проти розладів психіки і поведінки та епілепсії.
Що важливо додати?
- Е-рецепт. Усі лікарі, які мають технічні можливості, продовжують їх виписувати, а пацієнти, навіть перебуваючи в іншому регіоні, отримують за ними ліки.
- У разі відсутності доступу до електронної системи охорони здоров’я лікар випише паперовий рецепт. На період дії воєнного стану дозволено використовувати електронні та паперові рецепти на «доступні ліки» та інсулін.
- Шукати аптеки, що відпускають «доступні ліки», можна тут.
Якщо ви змушені були переїхати в інше місце, то можете звернутися до будь-якого лікаря первинки й отримати медичну допомогу та, за потреби, — рецепт на необхідні ліки.
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