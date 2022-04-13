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«Доступні ліки» за рецептом в умовах воєнного стану: що потрібно знати

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«Доступні ліки» за рецептом в умовах воєнного стану: що потрібно знати

pixabay.com

Якщо ви змушені були переїхати в інше місце, то  можете звернутися до будь-якого лікаря первинки й отримати медичну допомогу та, за потреби, — рецепт на необхідні ліки.

В інфографіці МОЗ подано інформацію про те, як:

  • отримати «доступні ліки» в умовах воєнного стану,
  • знайти аптеку з «доступними ліками»,
  • отримати ліки проти розладів психіки і поведінки та епілепсії.

 Що важливо додати?

  • Е-рецепт. Усі лікарі, які мають технічні можливості, продовжують їх виписувати, а пацієнти, навіть перебуваючи в іншому регіоні, отримують за ними ліки.
  • У разі відсутності доступу до електронної системи охорони здоров’я лікар випише паперовий рецепт. На період дії воєнного стану дозволено використовувати електронні та паперові рецепти на «доступні ліки» та інсулін. 
  • Шукати аптеки, що відпускають «доступні ліки», можна тут.
МОЗ / ©
МОЗ
МОЗ / ©
МОЗ
МОЗ / ©
МОЗ

Якщо ви змушені були переїхати в інше місце, то  можете звернутися до будь-якого лікаря первинки й отримати медичну допомогу та, за потреби, — рецепт на необхідні ліки.

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