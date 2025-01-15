Довгожителі рекомендують їсти щодня саме цей продукт: він дешевий, але приносить багато користі

Довгожителі з Японії просто обожнюють цей продукт. Вони додають його до свого щоденного раціону. Українцям він теж доступний.

Чука – це унікальний салат, який готується з їстівних морських водоростей, таких як вакаме або периста унарія. Унарія є видом бурих водоростей, що ростуть у прибережних водах Японії, Кореї та Китаю.

Для приготування салату з водоростей вакаме їх поєднують з різними спеціями, цукром, міріном, соєвим соусом, кунжутом, чилі та кунжутною олією.

Чука має смак, схожий на морський коктейль, з відтінками умамі, злегка солодким і солонуватим присмаком. Ці водорості не мають характерного для морської капусти йодного смаку, що робить їх більш приємними для багатьох. Тому салат з чуки став дуже популярним. Крім того, він відзначається хрусткою та пружною текстурою.

Свіжі водорості вакаме мають низьку калорійність — всього 40 ккал на 100 г продукту, адже на 80% складаються з води. Однак варто зазначити, що калорійність може змінюватись залежно від додаткових інгредієнтів у салаті. Зазвичай калорійність чуки у складі салату становить 150-190 ккал на 100 г.