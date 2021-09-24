Другий день з новим серцем: як почувається 13-річний Максим після трансплантації

Другий день з новим серцем: як почувається 13-річний Максим після трансплантації

Хлопець вже підвівся і зробив допис в соцмережі.

Хлопець, який нещодавна переніс пересадку серця, розповів про свій стан.

Він навіть створив сторінку в Instagram, де написав про те, як почувається після трансплантації серця.

"Другий День з новим серцем! Почуваюсь набагато краще)", – написав хлопець на сторінці.

До того ж, на власній сторінці у Facebook засновниця ГО "Всеукраїнської платформи донорства" IDonor Ірина Заславець написала, що сьогодні хлопець, якому трансплантували серце, вже підвівся на ноги і мріє якнайшвидше повернутися додому.

"У його грудях уже другу добу б’ється донорське серце. Макс першим серед дітей отримав його в Україні! Сьогодні він підвівся на ноги. Каже, політ нормальний. Із мрій поки - швидше повернутися додому", – написала вона.

Трансплантація серця. Фото - Facebook Олег Самчук

Максим хворів від липня 2021-го. Тоді він раптово переніс інсульт. Останній місяць дитина перебувала в реанімації Волинського ОДТМО. Коли у вересні хлопця перевезли до лікарні швидкої допомоги, стан його був критичним, і рахунок ішов на дні.

Фото - Facebook Олег Самчук

Серце Максиму пересаджували директор Інституту серця Борис Тодуров з Гаврилом Ковтуном та лікуючим кардіохірургом дитини Віталієм Петровим.

Донором органів став 54-річний чоловік, який помер від інсульту. Його сім'я дала згоду на забір органів.

Зазначимо, що для Бориса Тодурова - це двадцята трансплантація.

"Вперше в Україні трансплантація серця дитині 13 років. Ми знову у львівській лікарні швидкої допомоги. Сьогодні одномоментно проходить трансплантація серця, легень, печінки, нирок, рогівки ока. Працює спільна команда київських, львівських і польських спеціалістів", - зазначив лікар.

Фото - Facebook Олег Самчук

В один день з Максимом прооперували і 56-річного львів’янина із хронічною хворобою легень. Йому зробили пересадку органу.

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