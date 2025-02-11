Другий хліб: в якому вигляді корисно їсти картоплю

Здається, картопля - універсальний овоч. Її можна варити, смажити, запікати чи додавати до салатів. Від того, в якому вигляді вона приготована, залежить не лише її смак, але й користь.

Тож у якому вигляді картопля найбільш корисна - читайте у матеріалі ТСН.ua.

Фахівці з харчування радять споживати картоплю, зварену в мундирі. Саме тоді овоч зберігає максимум поживних речовин. Шкірка картоплі - це її захисний бар'єр, який утримує мікро- та мікроелементи всередині плода. Якщо ж обібрати овоч, то цих елементів залишиться значно менше. Крім того, шкірка містить багато клітковини. Якщо готувати картоплю в лушпинні, то в ній залишиться більше вітамінів C і B, калію та магнію.

Запечена або приготовлена ​​на грилі картопля буде мати низький глікемічний індекс - на відміну від пюре, наприклад. Як відомо,

Від частого смаження картоплі бажано відмовитися. В цій смачній і такій улюбленій багатьма страві майже немає вітамінів. Натомість глікемічний індекс, який впливає на рівень цукру в крові, буде високим. Власне, як і кількість калорій.

Варто зауважити, що найбільш корисна молода картопля. Вона містить мінерали, які необхідні організму. Чим довше сира картопля лежить у холодильнику чи в підвалі, то тим менше в ній залишається мінералів.

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