Дуже небезпечна магнітна буря з рекордним індексом: метеозалежних людей попередили про загрозу

Магнітна буря червоного рівня загрожуватиме й надалі. Скільки протримається небезпека, читайте далі.

Сьогодні, 23 березня, дуже небезпечна магнітна буря з K-індексом аж 7 (!) балів загрожує метеозалежним людям. Небезпека зберігатиметься ще два дні: завтра та післязавтра.

Про це свідчать дані програми для метеозалежних людей Meteoagent.

Магнітна буря червоного рівня, з K-індексом 6 балів, — очікуються ще протягом двох днів поспіль.

Що не слід робити під час магнітних бур

Щодо прогнозу сонячної та геомагнітної активності на 24-25 березня 2025 року, то окрім потужних бур, фахівці говорять і про їхні наслідки та вплив на людей і техніку.

"Утримайтесь зараз від вживання кави, алкоголю, сигарет, енергетиків; не вживайте жирну, смажену, гостру та солону їжу; уникайте фізичних вправ, стресу та конфліктів", — закликають фахівці.

Нагадаємо, раніше прогноз для метеозалежних людей впродовж двох днів також опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

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