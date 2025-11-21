Натуральні продукти проти старіння / © unsplash.com

І, як показало нове міжнародне дослідження, два прості продукти можуть стати справжньою підтримкою для організму.

Ендокринологи зазначають, що науковці зосередили увагу на гранатах та волоських горіхах. Ці продукти багаті речовинами, з яких кишкові бактерії виробляють уролитин А — природне з’єднання з потужними протизапальними та імуномодулюючими властивостями.

Дослідження німецьких, швейцарських та американських вчених показало вплив уролитина А на організм 50 добровольців. Частина учасників отримувала добавку з цією речовиною, інша — плацебо.

Результати вразили навіть фахівців: вже через 28 днів у людей, які отримували уролитин А, посилилася активність CD8+ Т-клітин — саме тих, що знищують віруси та атипові клітини. Імунні клітини стали менш “втомлюватися”, ефективніше використовувати енергію та надійніше захищати організм.

Важливий нюанс: учасники дослідження отримували чистий уролитин А, а не продукти. Наш кишківник виробляє це з’єднання лише якщо в раціоні присутні гранати та горіхи та достатньо корисних бактерій. У одних людей процес відбувається легко, у інших — практично не активний.

З цього випливають два важливі висновки:

Гранат — природний антиоксидант, який підтримує травну, сечостатеву та ендокринну системи.

Волоські горіхи — джерело користі для серця, мозку, шкіри та обміну речовин.

Чим кращий мікробіом, тим активніше організм перетворює компоненти їжі на уролитин А, а значить, тим сильніша імунна підтримка.

Для початку додайте в меню прості страви та десерти з живими кисломолочними продуктами та клітковиною — вони покращують мікробіом і водночас підсилюють ефект корисних продуктів.