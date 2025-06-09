Скільки потрібно наносити сонцезахисного крему / © Pixabay

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Основна проблема полягає в тому, що сонцезахисний крем ефективний лише тоді, коли ви наносите на шкіру достатню його кількість. Якщо використати менше, тоді реальний рівень захисту від сонця (SPF, вказаний на упаковці) значно знижується. Наприклад, якщо у вас крем з рівнем захисту SPF30, але ви нанесли менше, ніж потрібно, то він працюватиме як засіб з SPF15.

Чому засмага шкідлива для організму? Ультрафіолетові промені не лише роблять вашу шкіру темнішою, але й проникають в найглибші її шари і пошкоджують клітини ДНК. Через це можна отримати:

сонячний опік — основний і найбільш поширений наслідок довгого перебування на сонці без захисту;

фотостаріння — шкіра швидше старіє, з’являється більше зморшок, плям, зменшення рівня її еластичності;

рак шкіри — найстрашніший наслідок, зокрема, меланома шкіри, яка вважається найбільш агресивним видом раку.

Скільки сонцезахисного крему потрібно наносити: основні правила

На думку дерматологів, щоб забезпечити достатній рівень захисту SPF, для дорослої людини потрібно нанести приблизно 2 мг крему на кожен квадратний сантиметр шкіри. Звучить доволі складно, але для полегшення варто запам’ятати кілька правил:

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правило 2 ложок — візьміть 2 столові ложки крему (розміром з кульку для гольфу), щоб покрити все тіло дорослої людини;

правило 2 пальців — смужка крему, яка вміщується на два пальці (середній та вказівний) для покриття обличчя, шиї, декольте, стільки ж потрібно на кожну руку та ногу, груди і живіт, для нанесення на спину візьміть три смужки на два пальці.

Звичайно, ці орієнтири загальні. Для людини великої статури може знадобитися більше. Також іншу кількість засобу слід наносити, якщо ви користуєтесь лосьйоном. Головне нанести на шкіру видимий шар крему, а потім ретельно його розмастити.

Як часто і коли наносити сонцезахисний крем

За 15-30 хвилин до виходу на вулицю обов’язково нанесіть сонцезахисний крем. За цей час шкіра його поглине і зможе створити захисний бар’єр.

Найважливіший аспект, який, нажаль, часто ігнорують, повторне нанесення. Навіть, якщо ви нанесли достатню кількість крему, кожні дві години потрібно поновлювати шар. А якщо ви сильно потієте чи плаваєте, тоді одразу після цього.

Багато хто забуває про певні ділянки тіла (тильна сторона рук, за вухами, задня поверхня шиї тощо), але ці зони також схильні до отримання сонячних опіків.

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Навіть у приміщенні чи в хмарні дні ви не захищені від УФ-променів. Тому дерматологи радять використовувати сонцезахисні креми цілий рік і щодня.