74
2 хв

Дванадцять суперпродуктів з вітаміном C, які змінять ваше здоров’я, якщо їсти їх щодня

Вітамін C міститься у багатьох продуктах, але щоб він дійсно працював на користь вашого здоров’я, важливо знати коли і як його краще вживати. Найоптимальніший період для «підзарядки» організму — зима. Саме тоді наш імунітет найбільш вразливий до сезонних застуд і вірусів.

Продукти багаті на вітамін C

Продукти багаті на вітамін C / © Pixabay

Холод сам по собі — не головна причина хвороб. Основні «провокатори» кашлю, нежитю та грипу — віруси і бактерії, які активніше розмножуються за низьких температур. До того ж ми менше часу проводимо на свіжому повітрі, і наш імунітет послаблюється. Результат — легко підхоплюємо застуду і передаємо її далі.

Секрети максимальної дії вітаміну C

Щоб підсилити захист організму, почніть із харчування, радять у Vogue. Вітамін C — ключовий нутрієнт для імунітету, який організм не може синтезувати і накопичувати у великих кількостях.

Хоча добавки можуть допомогти, найкращий спосіб отримати вітамін C — через їжу. Смачна фруктова та овочева їжа містить його у великих дозах і водночас флавоноїди, які покращують засвоєння. Додатковий бонус: збільшення частки свіжих сезонних продуктів у раціоні благотворно впливає на шкіру.

Корисні властивості вітаміну C

  • Підтримує імунітет та захищає від сезонних хвороб.

  • Потужний антиоксидант, уповільнює старіння клітин.

  • Полегшує засвоєння заліза та сприяє утворенню червоних кров’яних тілець.

  • Позитивно впливає на серцево-судинну систему та капіляри.

  • Підтримує здоров’я сполучних тканин, прискорює загоєння ран.

  • Сприяє синтезу гормонів і нейротрансмітерів, підтримує нервову систему.

12 продуктів, багатих на вітамін C, для щоденного раціону

Від добавок до продуктів — природний вітамін C без ризику «надлишку», який може спричинити розлади шлунка. Головне: їжте продукти сирими або злегка приготованими, бо вітамін C руйнується під впливом тепла:

  • Гострий перець — 229 мг на 100 г. Додавайте в салати, пасту чи рибу.

  • Солодкий перець — 166 мг на 100 г. Ідеальний для салатів і закусок.

  • Чорна смородина та інші ягоди — 180 мг на 100 г. Смузі, йогурт або перекуска.

  • Рукола — 110 мг на 100 г. В салати, смузі, овочеві страви.

  • Шпинат — 54 мг на 100 г. Суперфуд проти втоми.

  • Салат-латук — 59 мг на 100 г. Ідеально для обіду.

  • Гуава — 228 мг на 100 г. Антиоксидантна та противірусна дія.

  • Кейл — 120 мг на 100 г. Для салатів, смузі або соків.

  • Ківі — 85 мг на 100 г. Допомагає травленню, містить кальцій і калій.

  • Апельсини та інші цитрусові — 75 мг на середній апельсин. Пийте соки одразу після приготування.

  • Броколі — 89 мг на 100 г. Сирі в салатах або швидко на пару.

  • Брюссельська капуста — 85 мг на 100 г. Нарізайте тонко в салати або з пармезаном.

