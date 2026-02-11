Дванадцять суперпродуктів з вітаміном C, які змінять ваше здоров’я, якщо їсти їх щодня

Продукти багаті на вітамін C / © Pixabay

Холод сам по собі — не головна причина хвороб. Основні «провокатори» кашлю, нежитю та грипу — віруси і бактерії, які активніше розмножуються за низьких температур. До того ж ми менше часу проводимо на свіжому повітрі, і наш імунітет послаблюється. Результат — легко підхоплюємо застуду і передаємо її далі.

Секрети максимальної дії вітаміну C

Щоб підсилити захист організму, почніть із харчування, радять у Vogue. Вітамін C — ключовий нутрієнт для імунітету, який організм не може синтезувати і накопичувати у великих кількостях.

Хоча добавки можуть допомогти, найкращий спосіб отримати вітамін C — через їжу. Смачна фруктова та овочева їжа містить його у великих дозах і водночас флавоноїди, які покращують засвоєння. Додатковий бонус: збільшення частки свіжих сезонних продуктів у раціоні благотворно впливає на шкіру.

Корисні властивості вітаміну C

Підтримує імунітет та захищає від сезонних хвороб.

Потужний антиоксидант, уповільнює старіння клітин.

Полегшує засвоєння заліза та сприяє утворенню червоних кров’яних тілець.

Позитивно впливає на серцево-судинну систему та капіляри.

Підтримує здоров’я сполучних тканин, прискорює загоєння ран.

Сприяє синтезу гормонів і нейротрансмітерів, підтримує нервову систему.

12 продуктів, багатих на вітамін C, для щоденного раціону

Від добавок до продуктів — природний вітамін C без ризику «надлишку», який може спричинити розлади шлунка. Головне: їжте продукти сирими або злегка приготованими, бо вітамін C руйнується під впливом тепла: