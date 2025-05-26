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ТСН у соціальних мережах

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Дві прості харчові звички, завдяки яким вага знижується найефективніше — вчені

Дослідники розкрили дві прості харчові звички, які допогають знижувати вагу тіла.

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Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Дві прості харчові звички, завдяки яким вага знижується найефективніше — вчені

Регулювання ваги залежить не лише від вмісту тарілки / © pixabay.com

П’ятирічне дослідження за участі понад 7 000 людей середнього віку показало, що ті, хто довше утримувався від їжі вночі та снідав раніше, загалом мали нижчий ІМТ (індекс маси тіла). Тож справа не лише в тому, що ми їмо, а й коли.

Про це йдеться в дослідженні, що опубліковано в International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity.

Регулювання ваги залежить не лише від вмісту тарілки, а й від розкладу харчування. Нове дослідження, опубліковане в International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, вказує на два щоденні звички, які пов’язані з нижчою вагою у довгостроковій перспективі:

  • ранній сніданок,

  • тривале нічне голодування.

ІМТ — таблиця

ІМТ — таблиця

Дослідження провели науковці Барселонського інституту глобального здоров’я (ISGlobal) за підтримки фонду «la Caixa», у межах проєкту GCAT | Genomes for Life. Учасники віком від 40 до 65 років спершу (у 2018 році) заповнили детальні анкети про харчування, спосіб життя і здоров’я, а через 5 років понад 3 000 осіб пройшли повторне обстеження.

Ранні прийоми їжі = гармонія з біоритмами

«Наші результати підтверджують попередні дослідження: тривале нічне голодування в поєднанні з ранньою вечерею і сніданком може допомагати підтримувати нормальну вагу. Це, ймовірно, пов’язано з біоритмами: організм ефективніше засвоює їжу зранку, краще регулює апетит і метаболізм», — пояснює дослідниця Лусіана Понс-Муццо.

Проте науковці наголошують: потрібні подальші дослідження, перш ніж робити остаточні рекомендації.

Гендерні відмінності

У дослідженні також виявили значні відмінності між чоловіками та жінками:

Жінки частіше дотримувалися середземноморської дієти, мали нижчий ІМТ, рідше вживали алкоголь і більше опікувалися домашніми справами.

Водночас жінки повідомляли про погане психічне здоров’я.

Чи ефективне голодування без сніданку?

Дослідники ідентифікували групу чоловіків, які розпочинали прийом їжі після 14:00 та голодували понад 17 годин на добу. Ця група мала гірший стиль життя: частіше курили, менше рухались, мали нижчий рівень освіти та частіше були безробітними.

«Ми виявили, що пропуск сніданку як метод переривчастого голодування не сприяє зниженню ваги. В інших дослідженнях з людьми з ожирінням ця стратегія не показала кращих результатів, ніж звичайне зменшення калорійності раціону», — зазначає Камілль Лассаль, співавторка дослідження.

Хроноживлення — нова межа науки

«Ми працюємо в рамках нового наукового напрямку — хроноживлення, який вивчає не лише те, що ми їмо, а й коли і як часто ми їмо», — пояснює дослідниця Анна Паломар-Крос.

В основі підходу — розуміння, що харчування, не узгоджене з циркадними ритмами, може негативно впливати на обмін речовин та загальний стан здоров’я.

Раннє харчування — не лише про вагу

Попередні дослідження ISGlobal також показали, що ранній сніданок і вечеря знижують ризик серцево-судинних захворювань та діабету 2 типу.

Посилання на дослідження:

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Дата публікації
Кількість переглядів
276
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