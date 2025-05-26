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Дві прості харчові звички, завдяки яким вага знижується найефективніше — вчені
Дослідники розкрили дві прості харчові звички, які допогають знижувати вагу тіла.
П’ятирічне дослідження за участі понад 7 000 людей середнього віку показало, що ті, хто довше утримувався від їжі вночі та снідав раніше, загалом мали нижчий ІМТ (індекс маси тіла). Тож справа не лише в тому, що ми їмо, а й коли.
Про це йдеться в дослідженні, що опубліковано в International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity.
Регулювання ваги залежить не лише від вмісту тарілки, а й від розкладу харчування. Нове дослідження, опубліковане в International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, вказує на два щоденні звички, які пов’язані з нижчою вагою у довгостроковій перспективі:
ранній сніданок,
тривале нічне голодування.
Дослідження провели науковці Барселонського інституту глобального здоров’я (ISGlobal) за підтримки фонду «la Caixa», у межах проєкту GCAT | Genomes for Life. Учасники віком від 40 до 65 років спершу (у 2018 році) заповнили детальні анкети про харчування, спосіб життя і здоров’я, а через 5 років понад 3 000 осіб пройшли повторне обстеження.
Ранні прийоми їжі = гармонія з біоритмами
«Наші результати підтверджують попередні дослідження: тривале нічне голодування в поєднанні з ранньою вечерею і сніданком може допомагати підтримувати нормальну вагу. Це, ймовірно, пов’язано з біоритмами: організм ефективніше засвоює їжу зранку, краще регулює апетит і метаболізм», — пояснює дослідниця Лусіана Понс-Муццо.
Проте науковці наголошують: потрібні подальші дослідження, перш ніж робити остаточні рекомендації.
Гендерні відмінності
У дослідженні також виявили значні відмінності між чоловіками та жінками:
Жінки частіше дотримувалися середземноморської дієти, мали нижчий ІМТ, рідше вживали алкоголь і більше опікувалися домашніми справами.
Водночас жінки повідомляли про погане психічне здоров’я.
Чи ефективне голодування без сніданку?
Дослідники ідентифікували групу чоловіків, які розпочинали прийом їжі після 14:00 та голодували понад 17 годин на добу. Ця група мала гірший стиль життя: частіше курили, менше рухались, мали нижчий рівень освіти та частіше були безробітними.
«Ми виявили, що пропуск сніданку як метод переривчастого голодування не сприяє зниженню ваги. В інших дослідженнях з людьми з ожирінням ця стратегія не показала кращих результатів, ніж звичайне зменшення калорійності раціону», — зазначає Камілль Лассаль, співавторка дослідження.
Хроноживлення — нова межа науки
«Ми працюємо в рамках нового наукового напрямку — хроноживлення, який вивчає не лише те, що ми їмо, а й коли і як часто ми їмо», — пояснює дослідниця Анна Паломар-Крос.
В основі підходу — розуміння, що харчування, не узгоджене з циркадними ритмами, може негативно впливати на обмін речовин та загальний стан здоров’я.
Раннє харчування — не лише про вагу
Попередні дослідження ISGlobal також показали, що ранній сніданок і вечеря знижують ризик серцево-судинних захворювань та діабету 2 типу.
Посилання на дослідження:
«Sex-specific chrono-nutritional patterns and association with body weight in a general population in Spain (GCAT study)» Автори: Luciana Pons-Muzzo та ін. Опубліковано: 12 вересня 2024 р., International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity
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