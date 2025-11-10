Дві ранкові звички, які буквально виснажують підшлункову: майже напевно ви маєте хоча б одну з них

Що категорично не любить підшлункова вранці / © unsplash.com

Фахівці пояснюють: підшлункова контролює рівень цукру та енергію, фактично впливає на наше довголіття. Якщо вона дає збій — з’являються діабет, ожиріння, серцево-судинні проблеми, хронічна втома та порушення судин.

Багато хто вважає, що старіють через серце чи мозок, але першою зношуються саме підшлункова залоза.

Помилка №1: солодкий сніданок

Головний ворог підшлункової — солодкий сніданок. І йдеться не лише про булочки. Небезпека криється в солодких йогуртах, соках та готових сніданках.

Одна булочка зранку піднімає цукор у крові так, ніби ви влили собі глюкозу прямо в вену. Через роки таких сніданків підшлункова перестає справлятися, і людина опиняється на ліках, кажуть лікарі.

Помилка №2: кава натще

Навіть натуральна кава, якщо пити її на порожній шлунок, шкодить організму. Підшлункова отримує стрес, шлунково-кишковий тракт — кислотне навантаження.

Ви думаєте, що отримуєте енергію, але насправді заливаєте підшлункову кислотою і запускаєте викид кортизолу.

Що ще не любить підшлункова

Часті перекушування кожні 2–3 години — фрукти, горіхи, печиво — не дають органу відпочити. Як наслідок, людина відчуває втому і набирає вагу, навіть якщо харчується “правильно”.

Ендокринологи також додають, що ранкова кава — це свого роду “кредит бадьорості”. Організм витрачає внутрішні ресурси замість того, щоб отримувати енергію.

За їхніми словами, найкращий час для кави — 15:00–16:00, коли природно з’являється сонливість. Безпечна норма кофеїну — до 400 мг на день, або приблизно чотири еспресо.

Щоб підшлункова служила довго, замініть ранкові солодощі на білковий сніданок, а каву залиште на післяобідній час.