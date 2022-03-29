Двом евакуйованим із київського Охматдиту дітям у Львові провели трансплантацію серця та нирок

У цей час є і такі добрі новини.

Двом евакуйованим з київського Охматдиту дітям у Львові провели трансплантацію серця та нирок, розповів мер Львова Андрій Садовий.

Операції виконали медики Перше територіальне медичне об'єднання міста Львова.

12-річний Юрко, родом з Житомирської області, три роки лікувався у Києві. Нирки у нього відмовили після того, як перехворів ангіною. Відтоді хлопчик був на діалізі.

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15-річний Ігор з Донеччини. З хворими нирками хлопець народився, лікування не допомагало, хвороба прогресувала. На діалізі був два роки. Останні пів року в Києві, до того - в Запоріжжі.

Донором для дітей став 29-річний чоловік, який помер внаслідок інсульту. Попри зусилля медиків, його врятувати, на жаль, не вдалося. Згоду на трансплантацію дали рідні.

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Нагадаємо, що 35 загиблих і 134 поранених - над ранок Львівщину вперше за час війни атакували ворожі ракети. Бомбили росіяни Яворівський полігон, на якому, починаючи від 1995 року, проходять міжнародні навчання військових України та НАТО.

Про це йдеться в ТСН.

Всіх поранених вже доправили до лікарень. Через велику кількість потерпілих їх довелося розмістити по кількох закладах. Львів'яни одразу почали пропонувати донорство, але наразі, кажуть лікарі, запасів крові достатньо через те, що у перші дні війни донорів було надзвичайно багато. Усіх, хто бажає, запрошують до центру крові завтра.