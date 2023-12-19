Джерело вітаміну С: скільки насправді можна з'їдати мандарин на день — думка експертів

Взимку соковиті та ароманті мандарини стають одним з найпопулярніших фруктів. Але їсти цей смачний продукт безконтрольно не можна — це призведе до неприємних наслідків.

Мандарини можна назвати справжньою скарбницею антиоксидантів та вітамінів. Завдяки високому вмісту вітаміну С, вони допомагають зміцнити імунітет, а розчинної клітковини — покращити роботу шлунково-кишкового тракту.

Навіть білі волокна, які багато хто прибирає під час чищення мандарин, містять флавоноїди, які відрізняються помітним протизапальним ефектом.

Крім зміцнення імунітету вітамін С потрібен нашому організму для того, щоб допомагати клітинам боротися з окисними пошкодженнями. А ще мандарини містять магній, кальцій, калій, вітаміни B, D, K і фітонциди (біологічно активні речовини), які пригнічують ріст або вбивають мікроскопічні гриби, бактерії, найпростіших.

Скільки вітаміну С в 100 г різних цитрусових (добова норма людини — 90 мг) / Фото: ТСН.ua

В шкірці цитрусових також містяться корисні речовини, зокрема, ефірні олії та каротин. Завдяки вмісту ефірних олій та фітонцидів ці фрукти допомагають нам боротися з вірусами, а біофлавоноїди та антиоксидант бета-каротин запобігають утворенню ракових пухлин.

Корисною особливістю мандарин можна назвати відсутність в них нітратів, радіонуклідів та важких металів. Цитрусові, в тому числі і мандарини, виростають на деревах, а тому не отримують тих шкідливих речовин, що накопичуються в ґрунті.

Скільки мандарин можна з'їдати на день

Дієтологи та лікарі не можуть дійти єдиної думки, скільки мандарин можна з'їдати на день. Кількість цитрусових багато в чому залежить від їхнього розміру (гігантські розміром з яблуко та міні-мандарини як помідор черрі), кількості глюкози та фруктози. Наприклад, чим солодший мандарин, тим вищий його глікемічний індекс, тому порція повинна бути меншою.

Дієтологи радять дорослим людям з'їдати в середньому не більше 4 мандаринок, а ось нутриціологи вказують, що можна вживати 4-5 штук.

У той же час важливо враховувати, що Всесвітня організація охорони здоров'я радить знизити вживання цукру до 20-25 г на день. А в середньому мандарині його міститься близько 12,7 г. Тобто, якщо ви з'їсте чотири штуки, то інших продуктів з цукром краще не вживати. В чому всі фахівці згодні, так це в тому, що всі цитрусові не можна з'їдати за одне приймання їжі. Краще їх розділити і приймати порційно.

Норму мандарин потрібно підбирати індивідуально.

Кому мандарини протипоказані

Кому не можна їсти мандарини / Фото: Pexels

Всі цитрусові вважаються сильним алергеном, а тому вони протипоказані дітям до року. З обережністю слід вживати мандарини людям із захворюваннями шлунково-кишкового тракту. А ось цілком виключити з раціону варто тим, у кого на них алергія.

Чому небезпечно переїдати мандарини? Дієтологи стверджують, що ці фрукти часто з'їдаються непомітно, але вони можуть призвести до алергічних реакцій (висипання на шкірі, почервоніння, свербіж). На велику кількість речовин, які раптово надійшли до організму, він реагує алергією.

Також в мандаринах міститься велика кількість клітковини, а тому переїдання може призвести здуття, печію, метеоризм. А ще в них містяться кислоти, які можуть стати причиною загострення деяких захворювань — виразки, коліту, панкреатиту, холециститу, гастриту. Кислоти негативно впливають і на зубну емаль, тому після поїдання цих фруктів обов'язково чистіть зуби або хоча б полощіть ротову порожнину.

Через високий вміст глюкози в мандаринах, йде стимуляція викиду інсуліну, що веде до набору зайвої ваги.

Як проявляється алергія на цитрусові

На порталі Onlymyhealth розповіли, що у більшості дітей та дорослих алергія на мандарини і інші цитрусові проявляється як місцеві реакції. До них входять почервоніння, набряки, свербіж, поколювання, печіння в області губ, ясен, язика, глотки і гортані.

Коли сік мандарин потрапляє на шкіру, з'являються ознаки контактного дерматиту (свербіж, печіння, почервоніння, бульбашки, лущення шкіри). Також можливі респіраторні і травні симптоми: відчуття ядухи, кашель, біль в животі, діарея, спазм, здуття, блювання.

У деяких людей зустрічається алергія не на самі мандарини, а на ефірні олії, які містяться в ньому.

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