Ефект від вакцинації і ранні симптоми COVID-19: як відрізнити

Ефект від вакцинації і ранні симптоми COVID-19: як відрізнити

Перші симптоми COVID-19 і побічні ефекти щеплення - яка між ними різниця?

Відмінності між поширеними побічними ефектами від вакцинації і ранніми симптомами зараження коронавірусом проаналізували вчені з Королівського коледжу Лондона та опублікували результати на порталі MedRxiv.

Дослідники сфокусували увагу на чотирьох вакцинах.

Відтак, предметом дослідження були мРНК-препарат Pfizer - BioNTech (BNT162b2), в основі якого - рибонуклеїнова кислота-мессенджера, що кодує S-білок вірусу; Moderna (мРНК-1273); вакцина на базі аденовірусного вектора Oxford - AstraZeneca; і вакцина, розроблена Johnson & Johnson спільно з Janssen-Cilag.

Можливі побічні ефекти від вакцинації

біль у місці уколу,

стомлюваність,

головний біль,

лихоманка. У числі більш серйозних наслідків - імунна тромбоцитопенія, рідко спостерігається після вакцинації препаратом від AstraZeneca або Johnson & Johnson.

Цікаво, що хоча з тяжким перебігом коронавірусної хвороби частіше стикаються люди у віці, вакцинацію гірше переносять в основному молоді.

Важливо вміти розрізняти перші симптоми COVID-19 і побічні ефекти щеплення, щоб, якщо йдеться прозараження, не заражати оточуючих і вчасно виявляти хворобу.

Ранні симптоми COVID-19

Частота деяких симптомів, наприклад головного та м'язового болю, згодом підвищувалася незалежно від позитивного результату тесту. Однак чхання і захриплість посилилися тільки у тих, хто отримав позитивний результат тесту на коронавірус.

У тих, чиї тести були негативними, навпаки, гірше йшли справи з лихоманкою і болем в горлі. При цьому, за словами науковців, значущої різниці в стійкості симптомів у людей, що мали позитивний або негативний тест, не виявили.

Однак дослідження оголило іншу проблему: щеплених рідко тестують на COVID-19, навіть коли їхні скарги явно відповідають ознакам хвороби.

COVID-19

«Поствакцинальні симптоми не можна з клінічної достовірністю відрізнити від ранніх ознак інфекції. Наше дослідження підкреслює, наскільки важливо перевіряти людей з симптомами, навіть якщо вони нещодавно зробили щеплення, для раннього виявлення SARS-CoV-2 і запобігання майбутніх хвиль пандемі», - цитує вчених Naked Science.