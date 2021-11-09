Доведено: ефективність третьої дози вакцини Pfizer від COVID-19 становить 96 відсотків

Докладно - про дослідження.

Компанія Pfizer опублікувала результати третьої фази клінічних випробувань запровадження третьої дози вакцини Pfizer/BioNTech. У ній брали участь понад 10 тис. осіб. Додаткова доза захищає від захворювання на COVID-19 з ефективністю 95,6%.

Із прес-релізом можна ознайомитися на сайті компанії Pfizer.

Пандемія коронавірусу продовжується, при цьому деякі люди вакцинувалися рік тому, тому напруженість їхнього імунітету проти коронавірусу знижується. Британія, Ізраїль, Італія та США вже вводять третю дозу вакцини від коронавірусу найуразливішим групам населення — людям похилого віку та людям з ослабленим імунітетом. 13 жовтня 2021 року про необхідність третьої дози у людей із ослабленим імунітетом також заявила ВООЗ.

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Статистика ізраїльських лікарів

Ізраїльські лікарі вже опублікували першу статистику захворюваності на COVID-19 після введення третьої дози вакцини, розробленої Pfizer і BioNTech.

За даними ізраїльських медиків, вона знижує ризик захворіти на ковід у 11,4 рази порівняно з двома дозами препарату, введеними п'ять місяців тому. Незважаючи на те, що саме препарат, розроблений Pfizer/BioNTech (поряд з вакциною Moderna) використовують у більшості країн для бустерної дози, результати клінічних досліджень щодо нього ще не опублікували.

21 жовтня компанія Pfizer у прес-релізі повідомила про результати третьої фази клінічних досліджень щодо застосування третьої дози своєї вакцини.

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Як проводили дослідження

У роботу включили понад 10 тис. осіб (точна кількість компанія не повідомляє). Середній вік учасників становив 53 роки.

Всі вони пройшли стандартний курс вакцинації двома дозами Pfizer/BioNTech в середньому 11 місяців тому. Учасників розділили на дві групи 1:1 – одній запровадили вакцину у стандартному дозуванні 30 мікрограм, а другу – плацебо.

Через тиждень після введення вакцини або плацебо в учасників почали реєструвати всі випадки захворювання на COVID-19. Спостереження продовжували протягом 2,5 місяців.

У групі, яка отримала вакцину, захворіло 5 осіб, а в групі, якою запровадили плацебо, захворіло 109 осіб. З цих значень дослідники розрахували ефективність, з якою третя доза захищає від хвороби на 95,6%.

Компанія Pfizer також додала, що дослідження проводилося в той час, коли в більшості країн уже панував дельта-штам коронавірусу, а отже, вакцина залишається ефективною і проти нового варіанту.

Центри з контролю та профілактики захворювань США опублікували статистику щодо частоти побічних ефектів, що виникли після введення третьої дози мРНК вакцин від коронавірусу Pfizer/BioNTech та Moderna. Локальні реакції на третю дозу препарату виникали частіше, ніж на другу, а системні реакції – рідше, ніж після другої дози.

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