Експерт назвав 4 продукти, які підтримують лібідо та гормональний баланс

Що впливає на лібідо / © Credits

Правильне харчування відіграє ключову роль у підтримці лібідо, рівня енергії та гормонального балансу.

Про це заявив персональний тренер і нутриціолог Тобі Кінг, передає unilad.

Він наголосив, що дефіцит поживних речовин може негативно впливати не лише на настрій і самопочуття, а й на сексуальний потяг.

За його словами, замість жорстких обмежень у харчуванні варто зосередитися на додаванні корисних продуктів, які підтримують роботу нервової системи, кровообіг і гормональний фон.

Листова зелень / © Pexels

Листова зелень

Броколі, шпинат, капуста кейл і салат містять магній, фолати й нітрати, які покращують кровообіг та сприяють розслабленню судин. Це позитивно впливає на чутливість, зволоження і загальну сексуальну функцію. Крім того, зелень зменшує запалення та підтримує імунітет.

Горіхи та насіння

Мигдаль, кеш’ю, фундук і різні види насіння багаті на корисні жири та антиоксиданти. Вони допомагають знизити рівень стресу, підтримують роботу нервової системи та пов’язані з покращенням сексуального бажання і якості оргазму, особливо у чоловіків.

Яйця

Яйця сприяють стабільній роботі нервової системи та виробленню гормонів. За словами Кінга, дослідження показують, що регулярне вживання яєць пов’язане зі зменшенням агресивної поведінки та емоційних коливань, що також впливає на рівень лібідо.

Темний шоколад / © Pexels

Темний шоколад

Темний шоколад із високим вмістом какао стимулює вироблення «гормонів радості», покращує кровообіг та підтримує здоров’я мозку. Він також позитивно впливає на мікрофлору кишківника, що, за словами експерта, допомагає регулювати настрій і загальне самопочуття.

Експерт наголошує, що збалансований раціон без крайнощів може стати ефективним способом підтримати сексуальне здоров’я та рівень енергії без медикаментозного втручання.

