Експерти назвали морепродукти, які насправді шкідливі для здоров'я — деякі з них українці обожнюють

Морепродукти є важливою складовою збалансованого харчування, однак іноді вони можуть мати негативний вплив на здоров'я, навіть якщо ми цього не очікуємо. Розглянемо, які види морських продуктів краще виключити з раціону.

Багато фахівців вважають морепродукти важливою частиною збалансованого харчування, адже вони багаті на корисний білок, омега-3 жирні кислоти та інші цінні речовини. Однак не всі з них є абсолютно безпечними для організму.

Дієтологи вказують на морські продукти, які можуть містити шкідливі токсини або бути небезпечними через особливості їх виробництва.

Креветки, вирощені на фермах

Креветки є популярними серед українців, але вони можуть містити антибіотики та залишки пестицидів. Оскільки виробництво цих морепродуктів масштабне, вони можуть накопичувати шкідливі речовини та токсини.

Риба-меч та акула

Великі хижі риби, такі як риба-меч та акула, здатні накопичувати в своєму м'ясі велику кількість ртуті. Цей токсичний метал може викликати порушення роботи нервової системи, особливо за регулярного вживання.

Мідії та устриці, виловлені в забруднених водах

Молюски, такі як мідії, мають здатність фільтрувати морську воду, через що в їхньому м'ясі накопичуються токсини, бактерії та важкі метали. Якщо вони виловлені в забруднених водах, вони можуть бути небезпечними для здоров'я.

Крабові палички

Крабові палички — популярний продукт, але вони не мають нічого спільного з натуральним крабовим м'ясом. Це оброблений продукт, який містить штучні барвники, консерванти та велику кількість солі.

Тунець

Консервований тунець — поширений морепродукт, але іноді його м'ясо може містити ртуть. Крім того, деякі види тунця перебувають під загрозою зникнення через неконтрольований вилов.

Регулярне вживання морепродуктів з високим вмістом токсинів може призвести до інтоксикації організму, алергічних реакцій, проблем з травленням і порушень роботи нервової системи. З часом накопичення важких металів збільшує ризик розвитку онкологічних та неврологічних захворювань.

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