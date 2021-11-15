Експерти назвали популярні звички, які шкодять вашому організму

Дізнатеся про популярні звички, які шкодять вашому організму.

Все більше людей скаржаться на проблеми зі хребтом, спазми в спині та біль у шиї.

Якщо ви хочете уникнути болю та навантаження на хребет, але працюєте в офісі і мало рухаєтеся, робіть перерви і щоденну розтяжку – це відмінний спосіб запобігти болі в спині та спазмам.

Ви можете неправильно сидіти за столом під час тривалої роботи

Надто довге сидіння без перерви на рухливі вправи чи просто прогулянку викличе напругу. Якщо ви працюєте вофісі, переконайтеся, що ваші коліна знаходяться під кутом 90 градусів, а ноги лежать рівно на підлозі, і ви маєте належну опору для нижньої частини спини.

Обираєте неправильне покриття для бігу

Незалежно від того, бетон це, чи асфальт, біг по твердому ґрунту надзвичайно важкий для ваших суглобів та хребта. Багато бігунів на дистанції кажуть, що вони відчувають різницю між впливом бігу по цементних тротуарах та бігом по бетонних дорогах. Але що б ви не обрали, ви все одно бігатимете по дуже твердій поверхні. Насправді, деякі дослідження показали, що люди, які бігають виключно по тротуару, можуть мати більшу частоту болю в спині від тривалого бігу.

Ви приймаєте забагато безрецептурних препаратів

Різноманітні знеболюючі безрецептурні препарати не є безпечним та ефективним способом полегшити біль у колінах чи спині. Багато хто вважає, що якщо одна таблетка допомагає помірно, дві повинні безсумнівно, допоможе трохи більше, і, можливо, три допоможуть навіть більше, ніж попередні. Цей процес мислення, хоча і має благі наміри, може швидко перетворитися на небезпечну тенденцію.

У вашому організмі занадто багато вологи

Належне зволоження означає споживання приблизно 1,5 л води на день, але періодично протягом дня. Ознаки та симптоми надмірної гідратації є результатом розрідження наших електролітів. Гіпонатріємія може проявлятися млявістю або зміненим психічним статусом, оскільки мозок чутливий до рівня натрію в крові. Також можуть виникнути нудота, блювота, втрата координації.

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Ви ігноруєте медичне обстеження

Незалежно від того, чи це колоноскопія, мамографія, тест на папулярку та ВПЛ або скринінг на рак шкіри, ми часто відкладаємо тести, які можуть врятувати нам життя. Проведення цих скринінгів за рекомендаціями вашого лікаря первинної ланки є одним із найрозумніших рішень, які ви можете зробити, щоб зберегти своє тіло та прожити довге життя.

Більшість форм раку можна вилікувати на початкових стадіях. Наприклад, рак молочної залози на I стадії виліковний у 95% жінок. Натомість кожній четвертій жінці в Україні рак грудей діагностують вже на ІІІ-ІV стадії, коли ефективність лікування значно знижується. Схожа ситуація і зі здоров'ям чоловіків: у 21% випадків рак простати виявляють вже на метастатичних стадіях.

Ви неправильно тренуєтеся

Одна з найпоширеніших (але все одно небезпечних) вправ у тренажерному залі - жим із гантелями від грудей. Це може легко спричинити надмірне розгинання плечових суглобів і перешкодити їм утримувати лікті під безпечним, фіксованим кутом. Неправильна форма вправ може зашкодити плечовому суглобу людини, який є одним з найбільш чутливих.

Статичне розтягування холодного м’яза перед тренуванням може призвести до зниження продуктивності та збільшення ризику травм. Включайте динамічні розтягування, такі як випади та повороти тулуба. Це покращить кровообіг і збільшить діапазон руху.

Ви не користуєтеся сонцезахисним кремом цілий рік

Хоча сонцезахисний крем може здатися непотрібним, особливо в зимові місяці, важливо наносити його на відкриті ділянки шкіри цілий рік. Якщо залишати шкіру під впливом сонця, це призведе до довготривалого пошкодження ДНК, що підвищить ризик розвитку раку шкіри через час. Хоча шкідливі промені, які викликають це пошкодження, менш інтенсивні взимку, вони все одно діють, тому важливо залишатися захищеним незалежно від сезону.

Ви не п'єте достатньо води

Газовані напої, кава та соки не враховуються у щоденному споживанні рідини. Ви все одно повинні випивати принаймні 8-10 склянок води на день. Якщо цього не робити, у вас зневоднеться, що може призвести до піскоподібних змін, сухості шкіри та рота, головного болю та низького кров’яного тиску. У крайніх випадках це також може бути смертельним.

Ви не отримуєте достатньо вітаміну D

Одна з найгірших речей, які ви можете зробити длясебе, — не виходити на вулицю, що призводить до того, що ви не отримуєте рекомендованої кількості вітаміну D. Нестача вітаміну D може призвести до хронічного болю, втоми, пітливості та депресії, але, на щастя, ви можете отримати його рекомендовану кількість, просто вийшовши на вулицю на сонце або приймаючи полівітаміни без рецепта.

Ви сутулитися

Приймати згорблену позу під час сидіння - звичайна звичка, особливо коли ви сидите протягом тривалого часу. Це, на жаль, ставить хребет у невигідне положення і може призвести до проблем зі спиною та шиєю. Згорблене сидіння часто призводить до положення голови вперед, підвищення тиску в диску та надмірного напруження зв’язок хребта. Кожне з них підвищує ймовірність болю.

Ви не приділяєте належної уваги гігієні порожнини рота

Існує міцний зв'язок між поганою гігієною порожнини рота і серйозними захворюваннями серця. Найпростіше пояснення полягає в тому, що відсутність чищення зубів і зубної нитки, розвиток захворювань ясен або гінгівіту, а також відкладення цих рутинних чищення зубів можуть призвести до системні бактеріальні інфекції, які можуть вразити ваші серцеві клапани", - говорить Ерік Вайс, доктор медицини.

Це навіть не включає діабет та інші серцево-судинні фактори ризику, пов’язані з надмірним ласощами. Я закликаю всіх своїх пацієнтів регулярно відвідувати стоматолога та піклуватися про свої зуби.

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