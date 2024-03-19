Експерти назвали три сухофрукти, які краще їсти перед сном: отримаєте максимум користі

Сухофрукти — це не лише смачні ласощі, але й джерело поживних речовин, які допомагають підтримувати здоров'я. Та деякі сухофрукти експерти особливо виділяють, стверджуючи, що вони не лише зміцнюють імунітет, але й укріплюють хребет.

Важливо зазначити, що всі сухофрукти багаті на вітаміни та мінерали, зокрема, мідь та калій, які допомагають підтримувати здоров'я серця та судин. Деякі дослідження показують, що сухофруктами можна сміливо замінювати звичайні фрукти у зимовий період, завдяки їхньому поживному вмісту.

Крім цього в сухофруктах містяться антиоксиданти, які захищають організм від вільних радикалів, зберігають молодість та пружність шкіри.

Та є певні сухофрукти, які є більш корисними для нашого організма, ніж інші. Зокрема, кажуть експерти, якщо протягом 1,5 місяця їсти перед сном три конкретні сухофрукти, то зможете значно покращити кровообіг, нормалізувати проникність стінок судин у місцях пошкоджених хребців та дисків.

В цих плодах містяться речовини, які допомагають відновлювати тканини хребта і міжхребцеві диски, покращувати самопочуття, збільшувати енергію та зміцнювати імунітет. Про що ж йдеться?

Отже, переж сном експерти радять їсти 5 плодів кураги, 1 інжир та 1 чорнослив. Саме така кількість цих сухофруктів вже за півтора місяці допоможе значно покращити здоров'я.

Чому саме так:

курага — науково доведено, що цей сухофрукт має сприятливий вплив на серцевий м'яз, адже містить велику кількість калію. Також курага є відмінним профілактичним засобом від онкології, завдяки наявності заліза, фосфора, каротина, кальцію, вітаміна В5.

— науково доведено, що цей сухофрукт має сприятливий вплив на серцевий м'яз, адже містить велику кількість калію. Також курага є відмінним профілактичним засобом від онкології, завдяки наявності заліза, фосфора, каротина, кальцію, вітаміна В5. інжир — є профілактичним засобом від раку, допомагаю нормалізувати діяльність щитовидної залози. Також саме інжир сприяє виведенню паразитів з кишківника. Його застосовують як народний засіб від бронхіту.

— є профілактичним засобом від раку, допомагаю нормалізувати діяльність щитовидної залози. Також саме інжир сприяє виведенню паразитів з кишківника. Його застосовують як народний засіб від бронхіту. чорнослив — насамперед, він позитивно впливає на роботу шлунково-кишкового тракту, а ще цей сухофрукт корисний тим, у кого часто підвищений артеріальний тиск і є проблеми з серцем. Чорнослив допомагає покращити здоров'я нирок, печінки, він допоможе за ревматизму та атеросклерозу.

Варто зазначити, що попри чисельні корисні властивості, сухофрукти можуть мати і шкідливі аспекти. Вони висококалорійні і часто містять багато цукру, а тому їх краще не вживати людям, які страждають на діабет чи зайву вагу.

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