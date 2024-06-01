Експерти розповіли, чим корисна молода картопля і кому її не можна їсти

Прийшов період молодої картоплі і багато хто вже радіє її появі та додає продукт до свого щоденного раціону. Тому експерти поділилися, чим корисна молода картопля, а також розповіли, кому її їсти не варто.

Про всі корисні та шкідливі властивості молодої картоплі розповіла фармацевтка Euroaptieka (Латвія) Зане Мелберга.

Картопля — один з найбільш популярних продуктів в раціоні багатьох людей. Ми настільки звикли їсти її як гарнір до салатів чи різних м'ясних страв, що навіть і не замислюємося, скільки вітамінів та поживних речовин вона містить.

Головна відмінність молодої картоплі полягає у тому, що її збирають рано, а тому цукор в ній ще не перетворився на крохмаль. Взагалі фахівчиня стверджує, що останнім місяцем, коли у своєму меню можна насолодитися саме молодою картоплею, є серпень.

Чим корисна молода картопля: сім вітамінів та поживних речовин

Вітамін В6 — він допомагає позбутися стресу, втоми, підтримати бадьорість розуму, оскільки сприяє нормалізації роботи нервової системи, покращує психологічні функції організму.

— він допомагає позбутися стресу, втоми, підтримати бадьорість розуму, оскільки сприяє нормалізації роботи нервової системи, покращує психологічні функції організму. Вітамін С — підтримує нормальне функціонування імунної системи (в молодій картоплі цього вітаміну втричі більше, ніж у звичайній).

— підтримує нормальне функціонування імунної системи (в молодій картоплі цього вітаміну втричі більше, ніж у звичайній). Калій — він необхідний для підтримування артеріального тиску.

— він необхідний для підтримування артеріального тиску. Марганець, магній та кальцій — допомагають покращити стан кісток, роблять їх міцнішими. Покращують здоров'я нігтів та зубів.

— допомагають покращити стан кісток, роблять їх міцнішими. Покращують здоров'я нігтів та зубів. Йод — необхідний, щоб підтримувати здоров'я шкіри, а також важливий для нормального функціонування щитовидної залози.

Крім цього, молода картопля є відмінним джерелом вуглеводів та клітковини. Наприклад, всього лише в одному плоді в середньому міститься 2,4 г вуглеводів. Вони важливі для підтримання рівня енергії людини. А ось клітковина допомагає покращити роботу системи травлення, нормалізує рівень холестерину та артеріальний тиск.

Що міститься в шкірці молодої картоплі: чи можна її їсти

Саме у шкірці молодої картоплі міститься найбільше вітамінів та мінералів. Якщо продукт почистити, він втратить значну частину своєї користі. А ще знижує рівень поживних речовин замочування молодої картоплі у воді перед приготуванням.

В шкірці молодої картоплі міститься велика кількість клітковини, яка допомагає нормалізувати перистальтику кишківника. Найкраще цей продукт запікати у духовці без додавання жирів або відварювати — так вона буде найкориснішою.

Скільки можна з'їдати молодої картоплі і кому не слід вживати

Добову дозу необхідних мінералів та вітамінів можна отримати, якщо з'їдати 4-8 картоплин на день (в залежності від їхнього розміру). До неї найкраще додавати м'ясні страви, різні свіжі сезонні овочі. Це допоможе урізноманітнити ваше меню.

Людям з цукровим діабетом слід проконсультуватися з лікарем перед вживанням молодої картоплі, оскільки вона може підвищувати рівень цукру в крові. Також не рекомендується їсти цей продукт людям з алергією на крохмаль, який міститься в ньому.

Читайте також: