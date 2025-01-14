Експерти розповіли про користь меду взимку: чому потрібно їсти улюблені ласощі в холодну погоду

Мед є дуже корисним взимку завдяки своїм властивостям боротьби з мікробами та іншим перевагам.

У холодні зимові місяці важливо піклуватися про здоров’я тіла та шкіри. Мед, як природний засіб, може стати вашим універсальним рішенням для багатьох зимових проблем. Від заспокоєння болю в горлі до зволоження шкіри, мед має безліч корисних властивостей, які роблять його незамінною частиною зимового догляду.

Ось п’ять причин додати мед у своє щоденне меню взимку, за словами Юсуфа Галабхавали, засновника HoneyAllDay.

Підвищує імунітет

Мед не тільки містить антиоксиданти, але й має природні антибактеріальні властивості, що допомагають захищати організм від інфекцій. Його регулярне вживання сприяє виробленню корисних імунних клітин, що робить вас менш уразливими до сезонних хвороб. Крім того, мед підтримує здоров'я шлунково-кишкового тракту, що також важливо для ефективної роботи імунної системи.