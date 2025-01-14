Експерти розповіли про користь меду взимку: чому потрібно їсти улюблені ласощі в холодну погоду

Мед є дуже корисним взимку завдяки своїм властивостям боротьби з мікробами та іншим перевагам.
У холодні зимові місяці важливо піклуватися про здоров’я тіла та шкіри. Мед, як природний засіб, може стати вашим універсальним рішенням для багатьох зимових проблем. Від заспокоєння болю в горлі до зволоження шкіри, мед має безліч корисних властивостей, які роблять його незамінною частиною зимового догляду.
Ось п’ять причин додати мед у своє щоденне меню взимку, за словами Юсуфа Галабхавали, засновника HoneyAllDay.
Підвищує імунітет
Мед не тільки містить антиоксиданти, але й має природні антибактеріальні властивості, що допомагають захищати організм від інфекцій. Його регулярне вживання сприяє виробленню корисних імунних клітин, що робить вас менш уразливими до сезонних хвороб. Крім того, мед підтримує здоров'я шлунково-кишкового тракту, що також важливо для ефективної роботи імунної системи.
Заспокоює дихальну систему
Протизапальні властивості меду допомагають зменшити запалення в горлі та дихальних шляхах, полегшуючи симптоми кашлю та застуди. Мед допомагає не тільки заспокоїти горло, але й зменшує набряк та подразнення в дихальних шляхах, що є важливим при застуді. Його властивості полегшують дихання, зменшуючи запалення.
Зволожує шкіру
Сухе зимове повітря часто призводить до лущення та зневоднення шкіри. Природні властивості меду утримують вологу, зберігаючи шкіру м’якою. Завдяки своїм зволожуючим властивостям мед утримує вологу, створюючи на шкірі тонкий захисний шар. Це допомагає запобігти появі тріщин і сухості.
Підвищує енергію
Відчуваєте втому взимку? Мед є природним джерелом енергії, на відміну від рафінованого цукру. Мед забезпечує поступове вивільнення енергії, що дозволяє вам почуватися більш енергійними впродовж дня, без різких стрибків рівня цукру в крові.
Сприяє розслабленню
Мед може допомогти вам розслабитися після довгого холодного дня. Додавання меду до теплого молока або чаю заспокоює організм. Мед в поєднанні з теплим молоком або чаєм допомагає заспокоїти нервову систему, що робить його ідеальним напоєм перед сном. Він сприяє глибокому відпочинку після важкого дня.
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