Експерти розповіли, який сік краще пити для здоров'я серця: особливо жінкам після 50 років

Результати одного з нещодавніх досліджень показали, який сік зміцнює серцевий м'яз і значно зменшує ризик розвитку серцевих захворювань у постменопаузі.

Все про дослідження було опубліковано в журналі Frontiers in Nutrition. Проводили його з учасниками, які щоранку протягом семи днів пили по 60 мл концентрованого бурякового соку. А через кілька днів, для порівняння, вони пили вже той самий буряковий сік, але позбавлений нітратів. Вчені хотіли оцінити функцію судин за їх розширенням через вживання цього напою.

Результати дослідження були приголомшливими. Вони показали, що буряковий сік з нітратами допомагає значно покращити кровотік. Однак, жоден напій не зміг повністю зупинити процес погіршення функцій судин у жінок в постменопаузі, коли тканини вже були пошкоджені. Отриманий захисний ефект від вживання бурякового соку зникав через 24 години після прийняття напою. Тобто, впевнені вчені, для того, щоб підтримувати здорові судини необхідно вживати буряковий сік регулярно.

Як повідомила провідна авторка дослідження з Інституту наук про життя Хака при Університеті штату Пенсильванія Джоселін Дельгадо Спікуцца, нітрати, які містяться в буряковому соку, слугують в такому разі як додаткове джерело оксиду азоту. Ця речовина відіграє важливу роль в розширені судин, а для жінок в постменопаузі це особливо потрібно. В цей період знижується рівень естрогену, а тому природне стимулювання вироблення організмом оксиду азоту зменшується.

Спортивний кардіолог з UTHealth Houston Джон Хіггінс також додав, що в постменопаузі жінки починають втрачати захисну дію естрогену на здоров'я судин, що підвищує ризик розвитку серцево-судинних захворювань. Водночас, через зменшення фізичної активності зростає вага, що також позначається на організмі негативно.

Крім того, що буряковий сік з нітратами допомагає у виробленні системного оксиду азоту, покращуючи функцію ендотелію у жінок після 50 років, він додатково поліпшує витривалість під час виконання вправ, знижує рівень "поганого" холестерину та кров'яний тиск, підтримує загальний стан тіла та запобігає утворенню жирових відкладень в печінці.

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