Експерти розповіли, яку їжу не можна купувати в кулінарії: вона популярна, але містить хімікати

Багато хто купує готові страви в магазинах і супермаркетах, особливо у кулінарних відділах. Проте існують продукти, яких варто категорично уникати, навіть якщо ви страшенно зголодніли.

Який саме продукт становить загрозу, пояснює Best Life.

Доктор медичних наук і сертифікований лікар Таня Елліот застерігає: ніколи не варто купувати курку-гриль у магазинах.

Перш ніж аналізувати склад продукту, варто звернути увагу на його паковання. Ви, мабуть, знаєте, що розігрівати їжу в пластикових контейнерах у мікрохвильовці шкідливо. Але чи замислювалися ви, наскільки небезпечно купувати гарячу, вже готову страву, запаковану в поліетиленові пакети?

"Курку зберігають у пластиковій упаковці, яка містить шкідливі хімічні речовини. Під впливом високої температури ці сполуки проникають у їжу", – застерігає експертка.

Окрім цього, щоб продовжити термін зберігання, у багатьох супермаркетах до грильованої курятини додають різноманітні консерванти та харчові добавки.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), харчові добавки можуть походити з рослинних, тваринних чи мінеральних джерел або ж створюватися хімічним шляхом. Вони використовуються для покращення смаку, аромату, консистенції та зовнішнього вигляду продуктів.

Однак штучно синтезовані добавки здатні становити серйозну загрозу для здоров’я.

Наукові дослідження підтверджують: незалежно від походження – природного чи штучного – харчові добавки можуть серйозно зашкодити здоров’ю.

"Курку часто вимочують у спеціальному розчині з консервантами. Ми ретельно обираємо косметику без шкідливих речовин, а потім споживаємо м’ясо, насичене цими ж консервантами", – застерігає лікарка.

До складу такого розчину зазвичай входять цукри, хімічно оброблені компоненти, загусники та велика кількість натрію.

"Фактично всі кури-гриль проходять обробку спеціальним маринадом, який вводять у м’ясо, щоб воно залишалося соковитим і привабливим на смак", – пояснює медикиня.

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