Експерти дали остаточну відповідь, як часто потрібно мити волосся

Скільки разів на тиждень треба мити голову

Реклама

Питання про оптимальну частоту миття волосся вже давно є предметом палких дискусій як серед звичайних людей, так і серед фахівців. Деякі наполягають на щоденному митті, інші вважають, що достатньо одного разу на тиждень або навіть рідше. Сучасні наукові підходи та дерматологи сходяться на думці — універсальної формули не існує. Частота миття волосся залежить від багатьох індивідуальних факторів, таких як тип шкіри голови, структура волосся, спосіб життя та навіть місце проживання.

Навіщо взагалі мити волосся

Миття волосся — це значно більше, ніж просто бажання виглядати охайно, воно необхідне для збереження здоров’я ваших волосяних фолікулів та шкіри голови.

Протягом дня наше волосся та шкіра голови піддаються постійному впливу зовнішнього середовища: на них осідає пил, забруднення, а також природно виробляється себум (шкірне сало). До цього додаються залишки стайлінгових засобів, якими ми щодня користуємося. Весь цей накопичений «коктейль» може спричинити низку проблем.

Реклама

Зокрема, надлишок себуму робить пасма тьмяними, позбавляє їх об’єму та блиску, створюючи відчуття бруду.

Закупорені пори шкіри голови перешкоджають її вільному «диханню» та блокують доступ поживних речовин до волосяних фолікулів, що може призвести до ослаблення волосся, його ламкості та навіть випадіння.

Також, застій шкірного сала створює сприятливе середовище для розмноження бактерій та грибків, що може проявлятися свербежем, появою лупи, або навіть розвитком дерматитів.

І, зрештою, здорова і чиста шкіра голови є життєво важливою умовою для активного росту волосся, оскільки якщо фолікули заблоковані, ріст сповільнюється або припиняється.

Реклама

Окрім безпосереднього очищення, правильне миття волосся виконує ще одну важливу функцію — воно стимулює кровообіг у шкірі голови. Це, своєю чергою, насичує коріння волосся киснем, покращуючи їхнє живлення, зміцнюючи пасма від коренів до кінчиків і сприяючи їхньому активному та здоровому росту.

Чи шкідливо мити волосся щодня

Існує поширений міф, що щоденне миття волосся шкідливе. Однак це не обов’язково так. Якщо ваша шкіра голови жирна або ви піддаєтеся інтенсивному впливу зовнішніх факторів (наприклад, активно займаєтеся спортом, мешкаєте у великому місті із забрудненим повітрям, носите головні убори, такі як шоломи, або регулярно використовуєте багато стайлінгових засобів), щоденне миття може бути необхідним для підтримки чистоти та здоров’я шкіри голови.

Ключовий момент, якщо ви миєте волосся щодня, дуже важливо використовувати м’які шампуні без агресивних сульфатів, які не пересушуватимуть шкіру голови. Агресивні засоби можуть призвести до зворотного ефекту: пересушена шкіра почне виробляти ще більше себуму, намагаючись компенсувати втрату вологи, створюючи «замкнене коло».

Скільки разів на тиждень треба мити голову залежно від типу волосся

Фахівці рекомендують дотримуватися таких рекомендацій:

Реклама

Нормальна або суха шкіра голови. Зазвичай достатньо мити 1–2 рази на тиждень. Занадто часте миття може пересушити шкіру та викликати подразнення.

Жирна шкіра голови. Можливо, доведеться мити щодня або через день, використовуючи м’який шампунь для щоденного використання, щоб уникнути надмірного виділення себуму.

Тонке волосся. Швидко втрачає об’єм і може виглядати жирним, тому часто потребує миття щодня або кожні два дні.

Густе волосся. Зазвичай можна мити 1 раз на тиждень, оскільки воно менш схильне до швидкого забруднення. Між миттями можна використовувати co-wash для освіження.

Кучеряве волосся. Схильне до сухості та пухнастості, тому його часто миють рідше — 1 раз на тиждень або навіть раз на 2 тижні з використанням зволожуючих засобів.

Фарбоване або хімічно оброблене волосся. Потребує особливого догляду. Миття 1–2 рази на тиждень із використанням спеціальних шампунів для фарбованого волосся допоможе зберегти колір та зволоження.

Чи впливає вік на частоту миття? Так, вік також має значення. З віком активність сальних залоз на шкірі голови зменшується. Це означає, що волосся брудниться повільніше, і його можна мити рідше без шкоди для здоров’я чи зовнішнього вигляду.

Як мити волосся вдома правильно

Щоб забезпечити волоссю належний догляд і уникнути поширених помилок, важливо ретельно підбирати засоби та дотримуватися правильної техніки миття.

Насамперед, зверніть увагу на те, що шампунь слід обирати відповідно до типу вашої шкіри голови. Якщо шкіра схильна до жирності, оберіть очищувальний шампунь, який допоможе контролювати вироблення себуму. Водночас, бальзам або кондиціонер підбирайте за типом самого волосся. Наприклад, для сухих і пошкоджених кінчиків ідеально підійде зволожувальний засіб, який допоможе відновити їхню структуру.

Під час миття пам’ятайте про правильну послідовність нанесення.

Наносьте шампунь тільки на корені та шкіру голови, масажуючи легкими рухами. Піна, що стікає по довжині волосся, достатньо очистить його, не пересушуючи.

Реклама

Натомість, кондиціонер або бальзам наносьте виключно на довжину волосся, уникаючи коренів. Це допоможе уникнути обтяження волосся біля основи та зберегти його об’єм.

Після нанесення всіх засобів ретельно змийте їх теплою водою, переконавшись, що на волоссі не залишилося жодних залишків, які могли б його обтяжувати або викликати подразнення.

Альтернативи шампуню та спеціальні методи очищення

Існують також альтернативні способи очищення волосся, які можуть бути корисними між основними миттями або для певних типів волосся:

Сухий шампунь — це не заміна повноцінного миття, а швидкий засіб для продовження ефекту чистого волосся. Він поглинає надлишки себуму і надає об’єму. Сухий шампунь слід використовувати між основними миттями, а не замість них, і не зловживати ним.

Метод очищення сo-wash (ко-вошинг) передбачає використання спеціального кондиціонера або засобу для ко-вошингу замість шампуню. Він підходить для дуже сухого, пористого, пошкодженого або кучерявого волосся, оскільки дозволяє очистити волосся без його пересушування, зберігаючи природні олії.

Отже, універсальної «правильної» відповіді на питання «скільки разів на тиждень мити волосся» не існує. Головне — спостерігати за станом шкіри голови та волосся, враховувати свій спосіб життя та правильно обирати засоби для догляду, які відповідають вашим індивідуальним потребам.

Реклама