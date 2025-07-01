Експерти назвали найкориснішу зелень для вашого організму: посунула з топа навіть капусту кале

Найкорисніша зелень для організму / © Pixabay

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Центр контролю і профілактики захворювань (CDC) оцінює овочі та зелень за показником поживної цінності, базуючись на концентрації важливих вітамінів і мінералів. Звичні фаворити, як-от капуста кале, шпинат, мангольд і листя буряка, отримують бали в районі 80. Але єдиний овоч, який заслужив ідеальний бал 100 — це крес-салат.

Що таке крес-салат? Ця листова зелень належить до родини капустяних і росте у прісній воді — у струмках і ставках. Вона близька родичка капусти, кейла, редиски та гірчиці. Її наукова назва — Nasturtium officinale.

Крес-салат має гострий, перцевий смак, майже як поєднання руколи з хріном. Компанія B&W Quality Growers повідомляє, що крес-салат їли понад три тисячі років тому. Він був основним інгредієнтом у древніх грецькій, перській і римській цивілізаціях. Цей гострий овоч навіть був у меню на першому Дні подяки.

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Через свою поширеність у вологих помірних умовах у деяких регіонах крес-салат вважають бур’яном. Проте його стабільна наявність також робить його надійним і багатим на поживні речовини джерелом їжі. За даними BBC, протягом тисячоліть його вживали в медичних цілях у всій Європі та Азії.

Крес-салат має багато корисних властивостей для здоров’я, каже докторка Емі Лі, керівниця відділу харчування в Nucific. Він містить багато вітаміну А і калію, навіть більше, ніж звичайний салат. І на додаток крес-салат містить більше вітаміну С, ніж апельсин.

Молоді паростки мають м’якіший смак і ніжні, порожнисті стебла. Це робить їх ідеальними для вживання в сирому вигляді — наприклад, як додавання до салатів або як прикраси для страв, подібно до петрушки чи кінзи. Зрілий крес-салат набуває набагато інтенсивнішого та перцевого смаку. Стебла також стають більш жорсткими та волокнистими, тому їх треба попередньо приготувати, щоб зробити приємнішими на смак.