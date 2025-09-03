Експерти пояснили, чим може бути небезпечний популярний посуд з пластику, металу, дерева

Чи вся пластикова посуда отруйна: коли вона такою стає / © Фото з відкритих джерел

Під час нагрівання пластик може плавитися та виділяти шкідливі хімічні сполуки. Крім того, до страв можуть потрапляти мікрочастинки пластику, що становить реальну загрозу для організму. Попри практичність та доступну ціну, використання нагрітого пластику — серйозний ризик для здоров’я.

Металеві кухонні прилади швидко нагріваються та можуть вступати у хімічну реакцію з кислотами, що містяться у томатах, лимонах та інших продуктах. Це не лише впливає на смак страв, а й може погіршувати їхню поживну цінність.

Найбезпечніший вибір — дерев’яні прилади. Вони не вступають у реакцію з продуктами, не виділяють токсичних речовин і не дряпають посуд.

Проте дерев’яні ложки та шпателі потребують уважного догляду: вони можуть вбирати запахи, деформуватися за умови тривалого контакту з водою або високою температурою, а дрібні тріщини з часом стають середовищем для розвитку бактерій.