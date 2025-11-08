Експерти попереджають: ці продукти не варто запивати чаєм, якщо не хочете проблем зі здоров’ям

Які продукти не можна запивати чаєм / © Pixabay

Чай, улюблений багатьма за смак і аромат, дійсно корисний, адже має безліч переваг для здоров’я. Але експерти попереджають: якщо поєднувати його з певними продуктами неправильно, це може знижувати засвоєння важливих вітамінів і мінералів.

Дієтолог і фармацевт Дебора Грейсон наголошує, що особливо чорний чай містить таніни та поліфеноли, які уповільнюють поглинання заліза з їжі. Це стає проблемою, коли чай п’ють одночасно з продуктами, багатими на залізо — червоним м’ясом, шпинатом або зеленими листовими овочами.

Регулярне поєднання таких продуктів з чаєм може ускладнити засвоєння заліза, що з часом призводить до анемії — нестачі заліза в крові. Жінкам репродуктивного віку та веганам варто особливо уважно ставитися до цього моменту.

Важливо розуміти: негативний ефект проявляється лише за постійного неправильного поєднання їжі та чаю. Фахівці радять не зловживати одночасним вживанням чаю та залізовмісних страв. Краще пити чай поза основними прийомами їжі або обирати зелений чай, який містить менше танінів і менш впливає на засвоєння заліза.