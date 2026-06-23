Експерти розповіли, які шість продуктів варто обмежити для здорового старіння і довголіття: перелік дивує

Які продукти потрібно обмежити для довголіття / © pexels.com

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Дослідження в галузі нутриціології дедалі частіше підтверджують: деякі продукти можуть прискорювати старіння організму, підвищувати ризик хронічних захворювань і зменшувати загальний добробут.

Експерти з харчування в статті для Real Simple радять не лише додавати корисні продукти до раціону, а й свідомо обмежувати ті, що негативно впливають на здоров’я та довголіття.

Нижче — 6 груп продуктів, які найчастіше рекомендують скоротити в щоденному раціоні.

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Ультраперероблені продукти

До цієї категорії належать готові снеки, напівфабрикати, фастфуд, солодкі пластівці та промислові соуси.

Такі продукти зазвичай містять надлишок солі, цукру, трансжирів і штучних добавок. Їх регулярне споживання пов’язують із підвищеним ризиком ожиріння, діабету та серцево-судинних захворювань.

Солодкі газовані напої

Газовані напої з високим вмістом цукру — один із головних факторів прихованого надлишку калорій у раціоні.

Вони сприяють різким стрибкам глюкози в крові, перевантажують підшлункову залозу та можуть прискорювати процеси старіння клітин.

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Оброблене м’ясо

Сосиски, ковбаси, бекон та інші продукти глибокої переробки м’яса містять консерванти, нітрати та надлишок солі.

Регулярне споживання таких продуктів пов’язують із підвищеним ризиком серцевих захворювань і запальних процесів в організмі.

Рафіновані вуглеводи

Білий хліб, випічка з пшеничного борошна вищого ґатунку, солодкі булочки швидко підвищують рівень цукру в крові.

Їх часте вживання може сприяти розвитку інсулінорезистентності та набору зайвої ваги.

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Смажена та жирна їжа

Продукти, приготовані у великій кількості олії, особливо повторно використаної, містять шкідливі окислені жири.

Вони можуть провокувати запальні процеси та негативно впливати на стан судин.

Надлишок алкоголю

Регулярне вживання алкоголю навіть у «помірних» кількостях може впливати на роботу печінки, мозку та серцево-судинної системи.

Експерти наголошують: чим менше алкоголю в раціоні, тим вищі шанси на довше та здоровіше життя.

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Як харчуватися для довголіття

Фахівці радять будувати раціон на основі цільних продуктів: овочів, фруктів, бобових, цільнозернових, риби та корисних жирів.

Також важливо зменшити кількість обробленої їжі та контролювати рівень цукру й солі в щоденному раціоні.

Регулярне збалансоване харчування допомагає підтримувати енергію, знижує ризики хронічних захворювань і сприяє здоровому старінню.

FAQ

Які продукти скорочують тривалість життя?

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Найчастіше до таких відносять ультраперероблені продукти, солодкі напої, оброблене м’ясо, рафіновані вуглеводи, смажену їжу та надлишок алкоголю.

Як харчуватися, щоб жити довше і бути здоровим?

Основу раціону мають складати натуральні продукти: овочі, фрукти, бобові, цільнозернові та корисні жири, а кількість цукру, солі та обробленої їжі варто зменшити.

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