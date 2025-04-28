Експерти відповіли, чи шкідливий маргарин для здоров’я і з чого його виготовляють

Чи шкідливий маргарин / © Pixabay

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Маргарин часто викликає суперечки через свою репутацію шкідливого продукту. Багато людей вважають його небезпечним для здоров’я, тому намагаються обмежити його споживання або уникати взагалі. Проте ситуація не така однозначна, і існують варіанти маргарину, які можуть бути менш шкідливими або навіть корисними для організму.

Експерти з проєкту Virobnik.ua на «24 каналі» розповіли про склад маргарину та його вплив на організм. Вони спростували популярний міт, що маргарин виготовляють з нафти, пояснивши, що це лише помилкове уявлення. Розглядаючи користь і шкоду маргарину, фахівці зазначили важливість обрання якісних варіантів цього продукту.

Маргарин часто стає об’єктом суперечок, адже його вважають дешевим і шкідливим замінником масла. Однак деякі його види можуть бути корисними для здоров’я, особливо для серця, якщо використовувати їх у межах збалансованого харчування. Міти про маргарин часто виникають через недостовірні дослідження або застарілу інформацію.

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Експерти проєкту Virobnik.ua пояснили, що маргарин виготовляють з різних рослинних олій (соняшникової, пальмової, соєвої, оливкової, арахісової) і додають воду, емульгатори та ароматизатори. Цей продукт активно використовують як твердий жир для приготування страв і випічки завдяки його властивостям та універсальності.

Користь маргарину залежить від складу рослинних олій і його обробляння. Наприклад, маргарин на основі соєвого масла містить поліненасичені жири, корисні для серця, і може бути збагачений фітостеринами, які допомагають знижувати рівень поганого холестерину. Це робить його корисним вибором порівнюючи з насиченими жирами, які містяться у вершковому маслі.

Шкода маргарину полягає в можливому вмісті трансжирів. Для того, щоб зробити рослинні олії твердими, використовують процес гідрогенізації, де олії обробляються воднем під високим тиском, що змінює структуру ненасичених жирів на насичені. Це дозволяє маргарину залишатися твердим за кімнатної температури і подовжує термін зберігання, але також може бути шкідливим для здоров’я.

Внаслідок обробляння олій утворюються трансжири, які за високого споживання можуть збільшити ризик розвитку хронічних захворювань. З огляду на це органи охорони здоров’я рекомендують обмежити споживання таких продуктів.

Однак існують варіанти маргарину без трансжирів. Багато виробників почали використовувати метод переетерифікації для затвердіння рослинних олій. Цей процес замінює частину ненасичених жирів насиченими, що робить продукт безпечним для здоров’я, оскільки він не містить трансжирів, на відміну від традиційної гідрогенізації.

Маргарин без трансжирів має м’яку консистенцію, продається в баночках і легко намазується. Натомість маргарин з трансжирами зазвичай твердий, продається в блоках і містить гідрогенізовані або частково гідрогенізовані олії.