Електронні сигарети та вейпи: чи дійсно вони менш шкідливі

У 2011 році на електронні сигарети перейшли близько 7 млн курців.

Про це пише uahealth в instagram.

У 2016 році - до 35 млн. Попит росте.

Науковці все ще досліджують вплив е-куріння на організм, і жодне з досліджень не дає однозначної відповіді.

Центр з контролю та профілактики захворювань в США (CDC) зазначає, що в цілому електронні сигарети є менш шкідливими за тютюн. Але вони також мають нікотин, який викликає залежність. CDC порівнює їх із тютюнопалінням і відзначає трохи менше шкоди для організму, а не користь.

Дослідники медичного центру Університету Рочестера повідомили, що вдихання ароматизованих сумішей електронних сигарет спричиняє загибель білих кров’яних тілець, підвищує рівень маркерів запалення, а окисний стрес від них пошкоджує легені.

Науковці з Нью-Йоркської школи медицини кажуть, що дим електронної сигарети може бути канцерогеном і підвищує ризики хвороб серця, раку легень, може викликати запалення та хронічні обструктивні захворювання легень.

Міф:

За допомогою електронних сигарет легше кинути курити

Правда:

Це пастка, адже статистика свідчить, що більшість людей, які взялися за е-сигарети, щоб позбутися від нікотинової звички, продовжують палити як традиційні, так і електронні сигарети.

Міф:

Пасивне куріння електронних сигарет не таке шкідливе, як звичайних сигарет

Правда:

Куріння е-сигарет є небезпечним для людей, які оточують курця. Пасивне куріння особливо шкідливе для вагітних жінок та дітей.

Поява електронних сигарет сильно вплинула на підліткове куріння. У 2017 році кожен 5-й підліток 13-15 років в Україні курив електронні сигарети. Що б курили вони без цих штук і чи курили б взагалі – це гіпотетичне питання, але електронки зробили куріння “модним”.

Куріння (взагалі будь-яке - ред.) шкодить вашому здоров’ю, просто з електронними сигаретами вчені поки не визначились, наскільки все погано.

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